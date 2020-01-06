Президент Турции сообщил об отправке военных в Ливию

МОСКВА, 5 января/ Радио Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk сообщил, что турецкие военные выдвинулись в Ливию. Военнослужащие, по его словам, займутся координацией правительства национального согласия.

«Наша цель – поддержать законное правительство», – сказал Эрдоган.

СМИ ранее сообщили, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило у Анкары военную помощь. Это произошло на фоне наступления на Триполи Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

Речь идет, по данным СМИ, о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для отражения наступления. Отправку военных в Ливию одобрил турецкий парламент.

В 2011 году Ливия после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи фактически перестала функционировать как единое государство.

На сегодняшний день в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

Россия неоднократно выступала за прекращение боевых действий и возобновление диалога с целью урегулирования ливийского кризиса.

Вечером радио Sputnik сообщило, что парламент Ливии в Бенгази отменил военное соглашение с Турцией.

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