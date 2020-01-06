Эрдоган намерен обсудить с Путиным меры по перемирию в Идлибе

АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным во время его визита в Стамбул 8 января меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе.

«Мы договорились c Путиным, что мы не допустим убийства мирных жителей в Идлибе … Мы отправили свою делегацию в Москву, и в результате той поездки нам нужно сделать шаги. Давайте примем план и обеспечим перемирие. Мы с Путиным этом обсудим», — сказал Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk.

Он добавил, что намерен также обсудить с Путиным выполнение российско-турецкого меморандума по востоку от Евфрата в Сирии и ситуацию в Ливии.

Россия и Турция 22 октября прошлого года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Запрещенная в России террористическая организация