В казанском поселке Нагорный сгорел дом. Погибли два человека

Жертвами пожара в поселке Нагорный в Советском районе Казани стали два человека, сообщает главное управление МЧС России по РТ. Поздним вечером 5 января огонь полностью уничтожил частный дом.

О пожаре в бревенчатом доме на 2-м Локаторном переулке, 13 сообщили по номеру «112» в 21:43. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по рангу «1 БИС». На момент прибытия пожарных дом уже полыхал по всей площади.

В 22:09 было обнаружено тело мужчины, в 22:25 — тело женщины. Личности погибших устанавливаются.

Пожар был потушен в 22:22, его причина пока неизвестна.