«Даже не стал плакать, я стал рыдать»: Андрей Черкасов о беременности жены

Ведущий «Дом-2» впервые рассказал, как узнал о том, что скоро станет отцом.

В рамках рубрики «Прямой эфир» 37-летний телеведущий Андрей Черкасов дал откровенное интервью редакции «Блокнота». В разговоре с Эвелиной ведущий и один из самых знаменитых экс-участников популярного телепроекта «Дом-2» на ТНТ впервые рассказал, как узнал о том, что скоро станет отцом.

По словам Андрея, радостную новость супруга сообщила ему прямо в аэропорту перед поездкой во Францию в честь ее дня рождения. Хотя телеведущий догадывался и раньше о приятном положении любимой, он боялся озвучивать свое предположение и до самого конца боялся открывать коробочку «с сюрпризом», где его ждал тест с двумя полосками.

-Еще раз посмотрел, все, я счастлив. У меня пошли слезы. Мне кажется, я даже не стал плакать, я стал рыдать. Я очень ждал этого дня, — признался Андрей Черкасов.

Как рассказал телеведущий он планировал стать отцом в 30 лет и давно ощущал необходимость в воспитании детей. Теперь Черкасов в предвкушении появления на свет наследника.

Есть такое понятие как материнский инстинкт. Не знаю, есть ли научное понятие отцовский инстинкт, но он у меня есть. Он родился давно уже, были такие моменты, когда брал детей на руки и вдруг у меня мокрые глаза. Я чувствовал, что хотел, — поделился Андрей.