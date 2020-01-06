Сторонники Гуайдо провозгласили его председателем национальной ассамблеи

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Оппозиционный лидер и самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо во время митинга в…

Leonardo Fernandez/AP

Депутаты-соратники Хуана Гуайдо, который в начале 2019 года объявил себя временным президентом Венесуэлы, заявили, что он останется на посту спикера венесуэльского парламента на следующий срок. Об этом говорится в сообщении национальной ассамблеи в Twitter.

«Несмотря на различия и угрозы, национальное единство и интересы преобладали», — сказано в твите, к которому прикреплен график, на где Гуайдо лидирует.

Отмечается, что кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167, которые участвовали в заседании оппозиционных депутатов .

До этого депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы избрали нового главу парламента, им стал сторонник официальной власти Луис Парра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил итоги голосования. Ранее этот пост занимал самопровозглашенный «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо. Сам Гуайдо и его сторонники не принимали участия в голосовании.

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