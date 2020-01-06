Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

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Antonio Bronic/Reuters

Бывший премьер Хорватии Зоран Миланович выиграл на прошедших 5 января выборах в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на избирком страны.

Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.

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