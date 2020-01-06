Поклонники взволнованы: дочь Анастасии Заворотнюк вновь перестала выходит на связь

Анна Заворотнюк перестала вести Instagram, хотя ранее часто выкладывала фотографии в профиль — последний опубликованный пост — от 18 ноября прошлого года. Напрашиваются мысли, что модель не просто так забросила соцсети и пропала.

Анастасия Заворотнюк сегодня, 6 января: новости

Похоже, что Анна что-то знает и скрывает какие-то подробности, возможно, даже по состоянию здоровья Анастасии Заворотнюк, которая долгое время борется с онкологией. Либо же 23-летняя дочь актрисы попросту не хочет видеть в комментариях вопросы или высказывания о матери, а они несомненно появятся — поклонников интересует жизнь Анастасии, поэтому, они не стесняются задавать вопросы в любом профиле: фанатские аккаунты, муж, дочь, страница поддержки актрисы.

Все профили пестрят тысячами комментариев об Анастасии. Но также может быть, что Анна попросту боится обвинений публики в том, что пока мама переживает сложный период жизни и борется со страшной болезнью, ее взрослая дочь развлекается, гуляет и наслаждается жизнью. А именно такие упреки появились после последней выложенной фотографии Анны. Поэтому логично, что она может опасаться повторения волны негатива в сторону себя и своей семьи.

Семья Заворотнюк не комментирует состояние здоровья актрисы и подробности лечения, поэтому многим преданным поклонникам приходится лишь догадываться, что происходит с актрисой. Из-за молчания близких Анастасии и возникают многие догадки, которые приводят лишь к недоразумениям.