В прошлой части мы рассказали вам о людях, которые принимали участие в популярном реалити-шоу на развлекательном американском канале TLC под названием «Мои странные пристрастия».

Сегодня мы решили продолжить наш рассказ о его участниках и об их одержимости различными предметами. Итак, готовы ли вы поверить, что можно сходить с ума от своей машины, ногтей, волос и брать с собой в постель фен, чтобы засыпать с ним, как с любящим мужчиной? Нет? Тогда, благодаря этой статье, вы разубедитесь и поймете, что такое вполне реально.

Сумасшедший, который занимается ссссом со своей машиной

Одержимость Натаниэля началась, когда он был подростком. Парень очень любил собирать различные модели автомобилей и даже был с одной из них в отношениях. Он называл ее Диланом, и это была маленькая модель патрульной машинки жёлтого цвета. Но по-настоящему влюбился Натаниэль чуть позже. И, как сказал сам парень, «это была любовь с первого взгляда». Его возлюбленную парень назвал Чейси, и это «невероятно ссссуальная машина». Такое необычное поведение называется объектофилия. Объектофил испытывает эмоциональное и ссссуальное влечение к неодушевленным объектам. Кроме того, что Натаниэля привлекают автомобили, парень испытывает неподдельное чувство страсти к лыжам и различным моделям самолетиков.

Знаком со своей возлюбленной Чейси парень уже на протяжении 5 лет. Он общается с ней, рассказывает о том, как у него прошел день, что он кушал, и какие у него планы на вечер. Помимо этого, у Натаниэля с Чейси есть своя песня. Он целует ее на ночь (и не только), зовет на свидания и даже занимается с ней ссссом. Как он это делает? «В основном тут нет ничего необычного. Я мастурбирую на свою красотку» — ответил Натаниэль одному из психологов проекта. После того, как шоу закончилось, Натаниэль сказал, что терапия ему помогла, и он чувствует себя более комфортно. Парень считает, что объектофилия — это ссссуальная ориентация, которая присуща не каждому. Натаниэль до сих пор продолжает ходить к психологу и разбираться со своей проблемой.

Женщина, которая спит с феном в одной кровати

Некоторым людям нравится спать с плюшевым мишкой, но эта женщина привыкла засыпать с включенным феном в своей собственной кровати. Начиная с 8-летнего возраста, Лори спала с сушилкой для белья.

Женщине нравится звук и тепло, которое исходит от фена, и именно это помогает ей уснуть сном младенца. Но, несмотря на то, что сон Лори стал великолепным, ночи, проведенные в постели с феном, сказались на ней не лучшим образом. Однажды она проснулась от того, что ее рука сильно болела. Когда женщина ее осмотрела, то поняла, что на ней вздулись пузыри от ожога. Помимо этого, у Лори есть несколько таких же шрамов и на груди. Молодой человек Лори не может спать с феном в кровати, но ее это мало интересует, она не выключает его никогда. Более того, она не единственная, кто борется с этой зависимостью. Ее 3-летняя дочь с недавних пор тоже начала спать с феном. Когда женщина увидела это, то четко для себя решила, что хочет избавиться от этой странной зависимости, и ее парень поддерживает свою девушку в этом целиком и полностью. Походы к психологу очень помогли Лори. Она написала прощальную записку своему фену и больше никогда не кладет его в постель с собой.

Женщина, которая пьет кровь

Если вы думаете, что вампиров не существует, то эта женщина вам докажет обратное. Мишель не может прекратить пить кровь, которую она считает столь же важной, как и воду. Некоторые люди не могут начать свой день без кофе, но вот Мишель не может проснуться без чашечки вкусной крови на завтрак. Ее пристрастие к такому «напитку» началось тогда, когда она была подростком. Девушка часто страдала от депрессий и временами даже резала себя. Именно тогда она впервые попробовала кровь на вкус и поняла, что хочет намного больше, чем несколько капель. За последние десять лет Мишель выпивает по 7 литров крови каждую неделю, чтобы ее тяга была удовлетворена. Кроме того, что она пьет кровь, еще она добавляет ее в выпечку и делает из нее коктейль «Кровавая Мэри».

Теперь вам, наверное, интересно, где же она находит так много этой красной жидкости? Не пугайтесь, вы не увидите ее в темном переулке ночью. Она «хороший вампир» и пьет исключительно кровь животных, которую покупает на местном рынке. Правда в одном интервью девушка призналась, что пробовала и человеческую кровь. Несмотря на то, что она перестала резать себя, Мишель нашла способ навредить себе другим способом. Кровь, которую она пьет может быть заражена ВИЧ или гепатитом. Девушка решила для себя, что будет чаще посещать врача, чтобы удостовериться, что с ней все нормально в физическом плане, но кровь она пить так и не перестанет.

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