Неудачные и позорные фото, которые звезды хотели бы забыть навсегда

У каждого из нас есть фотографии, о существовании которых мы жалеем. Это могут быть и безобидные школьные портреты с нелепой стрижкой, и хроника нетрезвых приключений, за которые нам откровенно стыдно. Представьте, что чувствуют знаменитости, чей позор разлетается по всему миру в считанные секунды!

Бейонсе на Суперкубке-2013

Выступления Бейонсе всегда отличаются потрясающей энергетикой, но одни видят на сцене прекрасную артистку, а другие — взмыленную дамочку. Например, как на крайне неудачных фотографиях с открытия Суперкубка в 2013 году.

Недовольство певицы кадрами вылилось в ее запрет на аккредитацию всех фоторепортеров, кроме официального фотографа тура.

Леонардо Ди Каприо и его ракушка

Лео — один из лучших актеров своего времени, каждая роль которого становится классикой кинематографа. Но так было, конечно, не всегда. На заре карьеры Лео не был избирателен в проектах. Как вам эта экзотическая фотосессия 1995 года? Между прочим, автором снимков стал легендарный фэшн-фотограф Дэвид Лашапель, но, даже несмотря на громкое имя мастера, Ди Каприо не любит вспоминать эту фотосессию. Куда удачнее оказалась идея сняться в «Титанике» всего пару лет спустя.

Кристина Агилера, которую подвел автозагар

В январе 2012 года Кристина Агилера выступила на похоронах блюзовой исполнительницы Этты Джеймс. В память об артистке Кристина исполнила ее песню At Last. Конечно, мы понимаем всю драму и торжественность момента и представляем, как волновалась на сцене Кристина. Результатом нервотрепки стали ручейки пота, размывшие нестойкий бронзатор на ногах певицы.

Ферджи описалась

Выступление 2005 года в Сан-Диего певица называет худшим в карьере. Тогда артистка не вытерпела и надула в штаны во время шоу.

Виктория Бекхэм описалась

Еще одна недотерпевшая красавица — Виктория Бекхэм. В честь дня рождения своего бутика Victoria Beckham в 2015 году Вики устроила шумную вечеринку. Были приглашены Наоми Кэмпбелл, Антонио Бандерас, Мирослава Дума и, конечно же, супруг Дэвид Бекхэм. Ему-то вечеринка понравилась меньше всех. Дело в том, что его Виктория немного перебрала и не смогла дотерпеть до туалета. Журналисты подловили чету Бекхэм на выходе. Виктория держалась за мужа, шла на полусогнутых ногах и практически падала, а ее штаны были подмочены. Штаны — но не репутация! На следующее утро Вики сделала вид, что ничего не помнит. А значит — не было.

Джастина Бибера стошнило на сцене

В сентябре 2012 года певца вырвало во время концерта в Аризоне. Бибер ушел за кулисы, но быстро вернулся и продолжил выступление. «Надеюсь, вы не разлюбили меня?!» — спросил Джастин. Конечно, нет. Ну с кем не бывает?

Обритая Бритни Спирс разбивает машину папарацци

В 2007 году Бритни пережила смерть тети от рака и попыталась лечь в клинику для лечения алкоголизма, но, не проведя в больнице и дня, вернулась в Лос-Анджелес, поехала в салон Tarzana salon и потребовала постричь ее налысо. После отказа Спирс сама взяла машинку и побрила себя. После артистка напала на преследовавших ее фотографов. Этот нервный срыв все-таки заставил Бритни отправиться на реабилитацию.

Обнаженная герцогиня Кэтрин

В сентябре 2012 года снимки герцогини Кембриджской топлес появились на обложке французского журнала Closer. На фото наследный принц Уильям и его молодая жена Кейт в полном одиночестве загорают около бассейна в частном шато на юге Франции. Герцогиня позволила себе снять верх купальника и в таком виде натереть мужу спину кремом. Несмотря на всю будничность эпизода, снимки вызвали ажиотаж по всему миру, а правящая королева Елизавета II выразила свое смущение. Довольно быстро королевская семья добилась запрета на распространение этих фото.

27.02.2018