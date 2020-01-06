Сборная России стала серебряным призером МЧМ по хоккею

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. В чешском городе Острава завершился финал молодежного чемпионата мира по хоккею. Матч начался в 21:00 мск.

Сборные Канады и России сыграли со счетом 4 : 3 в пользу Канады. (0:0, 2:1, 1:3)

Российские хоккеисты стали серебряными призерами молодежного чемпионата мира (игроки на старше 20 лет).

Сборная России не побеждала на турнире с 2011 года, когда на чемпионате в США в финале россияне оказались сильнее команды Канады. С тех пор российские хоккеисты трижды выходили в финал и проигрывали.

Накануне сборная Швеции стала бронзовым призером МЧМ по хоккею, обыграв в матче за третье место команду Финляндии.

Встреча в Остраве завершилась со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) в пользу шведов, в составе которых отличились Расмус Сандин (13-я минута), Самуэль Фагемо (31) и Линус Эберг (34). У финнов шайбы забросили Патрик Пуйстола (9) и Матиас Масселли (20).