В Госдепе разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. США разочарованы решением парламента Ирака о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с международной коалицией по борьбе с ИГ*, заявили РИА Новости в госдепартаменте.

В воскресенье парламент Ирака на фоне убийства американцами в Багдаде влиятельного иранского деятеля Касема Сулеймани и шиитского иракского командира Абу Махди аль-Мухандиса большинством голосов проголосовал за пакет решений, которые предусматривают, в частности: отзыв запроса на содействие международной коалиции в борьбе с террористической группировкой ИГ*, требование к правительству прекратить всякое иностранное военное присутствие на иракской территории.

«Соединенные Штаты разочарованы действиями, предпринятыми сегодня в Совете представителей Ирака. Ожидая дальнейших разъяснений относительно правового характера и последствий сегодняшней резолюции, мы настоятельно призываем иракских лидеров еще раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГ*», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Морган Ортагус.

«Мы считаем, что продолжение совместной борьбы с ИГ* отвечает общим интересам Соединенных Штатов и Ирака. Эта администрация по-прежнему привержена суверенному, стабильному и процветающему Ираку», — отмечается в заявлении.

*Запрещенная в России террористическая организация