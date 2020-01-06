СМИ: иранские ракетные силы находятся в состоянии боевой готовности

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Иранские ракетные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на анонимного американского чиновника.

«Очевидно, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Является ли эта боевая готовность наступательной или оборонительной? Это пока невозможно определить», — заявил источник агентства.

Он не предоставил никаких деталей, но добавил, что США внимательно следят за развитием ситуации.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.