Сегодня 6 января Анастасия Заворотнюк — новости, состояние здоровья сейчас, 06.01.2020

Молчание семьи Анастасия Заворотнюк, которая по слухам борется с раком головного мозга, начинает настораживать народ. На подозрение наводит этот факт, что за 4 месяца не появилось ни одного фото и видео больной Анастасии. Ни один даже самый лучший папарацци не смог сделать украдкой снимок.

На фоне этого фото и видео здоровой Анастасии, которые все чаще появляются на фан-страничках актрисы, приводят публику в бешенство. Вот и пьющая с Михаилом Боярским Анастасия Заворотнюк вызвала бурю эмоций. «А что с ней? Разве она более.. Вроде она здоровее всех. Актриса она и есть актриса. Где доказательство что она больна. Что вы мозги всем пудрите. Хоть одно фото покажите или видео. Вот Жанна была больна. А эта… Актрисулька», — негодует один из пользователей сети. Многие уверены, что Анастасия просто пиарится на фейковой болезни.

«А что с ней? Разве она более.. Вроде она здоровее всех. Актриса она и есть актриса. Где докозательства что она больна. Что вы мозги всем пудрите. Хоть одно фото покажите или видио. Вот Жанна была больна. А эта… Актрисулька», – негодует один из комментаторов под старым видео, где Заворотнюк поет с Михаилом Боярским (орфография и пунктуация сохранены).

В официальном аккаунте одна из последних записей – архивное фото Насти с семьей и поздравления с Новым годом от ее имени. Подробностей о состоянии актрисы не раскрывается.