6 января 2020 года отмечается Сочельник

Канун Рождества Христова, его «навечерие». В эту волшебную ночь солнце поворачивалось на лето, зима – на мороз.

Какой праздник сегодня, 06.01.2019

К праздничному столу было принято подавать сочиво – кушанье из меда, орехов и пшеницы, отчего и пошли другие названия праздника – Сочевник и Сочельник. Само же сочиво готовили в память о трех отроках и Данииле, о которых в Евангелии было сказано: «питались от семян земных, чтобы не оскверниться от языческой трапезы».

Но садиться за стол, накрытый обычно в доме родителей для всего семейства, можно было только тогда, когда взойдет первая звезда. А до этого все, от мала до велика, держали пост. Сам же ужин в Сочельник назывался «вечеря».

Поскольку встречать Рождество в старом или, тем более, в черном платье считалось дурной приметой, в Сочельник надевали все новое и нарядное. Не оставался без внимания и крестьянский сад, каждое дерево в котором для лучшего роста обвязывалось соломой.

Церковный праздник сегодня, 6 января: какой в России

И, конечно, невозможно забыть о русском обычае «колядовать» в самый канун Рождества. Молодежь к этому путешествию по селу готовила красивые песни и за свое мастерство, за веселье, получала от хозяев домов немного денег и всевозможные вкусности.

Девушки гадали на жениха, слушая, откуда залает собака — оттуда и сватов ждали. Тот, кто хотел прибавить крепкого здоровья, должен был попариться в жаркой баньке.

Сочельник, едва ли не больше других праздничных дней, был окружен приметами. Так, женщинам не стоило ткать, чтобы не навлечь несчастье. Если же ушел из дома – то и скотина весной наверняка заблудится не раз в лесу.

Солнечную погоду в эту ночь обещал Млечный путь, усыпанный звездами. Звездная ночь – черника уродится, земля глубоко промерзла и инея много – будут хлеба, если на снегу есть черные тропинки – гречка, а если весь день был ясным, то будет не только пшеница, но и овощи на грядках.

Что нельзя делать на Сочельник сегодня, 6 января 2020

Ткать в Сочельник запрещалось – это могло отпугнуть несчастье, пряжу заранее сматывали в тугие клубки, чтобы уродились тугие кочаны капусты. Первый блин несли в хлев, ломали его через серп и оставляли овинному – чтобы дух не таскал овечью шесть.

Также считалось, что с этого дня наступают самые серьезные морозы за всю зиму, и днем деревья в садах обвязывали соломенным перевяслом, чтобы они не померзли и хорошо родили. Вместе с тем, настроение, как правило, было бодрым не только из-за праздника, но из-за того, что день постепенно начинал прибывать.

Даже говаривали: «дня прибыло на куриную ступню».

Конечно, были у наших предков и погодные приметы на этот день. Так, считалось, что если Сочельник ясный, то в грядущем сезоне будет хороший урожай. Вместе с тем, если в этот день начиналась метель, это также считалось хорошим знаком и предвещало большой урожай меда летом. Если тропинки почернели – будет урожай на гречу, а иней на деревьях обещал знатный урожай хлебов.

Однако если в Сочельник все начинало таять и было слышно капель, предки считали, что не уродится ни огурцов, ни проса.