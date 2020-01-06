Алехандро Вальверде о Тур де Франс-2020, Олимпиаде и капитанах команды Movistar

39-летний капитан команды Movistar Алехандро Вальверде в первые три дня нового 2020 года проехал 308,5 км, начиная свой 19-й сезон, в котором его главная цель – Олимпийские игры в Токио. Именно поэтому чемпион Испании не собирается ехать Тур де Франс-2020 до конца, о чём рассказал в интервью изданию MARCA, в котором также подвёл итоги прошлого сезона.

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— Каков итог сезона 2019 года?

— Год был хорошим. Возможно, я побеждал меньше, чем надеялся, но наслаждался радужной майкой чемпиона мира, за которую боролся так много лет… Для меня это было невероятно, как если бы я получил крылья.

— Но она же и ограничивала…

— Да, это правда. Статус чемпиона мира требует много сил, потому что нужно давать интервью, участвовать в мероприятиях. И потерянное время приходилось компенсировать, становясь более дисциплинированным в тренировках. Плюс в том, что эту майку чемпиона мира у меня никто не отберёт.

— Сезон длится очень долго, правда?

— Таков велоспорт. Ты соревнуешься, практически, с января по ноябрь. Но мне это нравится. Сейчас важно отдохнуть и отвлечься, но я уже через несколько дней включаюсь в программу нового сезона. С каждым годом важные гонки начинается всё раньше.

— К сезону 2020 года надо готовиться ещё лучше.

— Да. В 2019 году первого успеха пришлось ждать дольше — до Тура ОАЭ. А своего лучшего уровня я достиг по-настоящему на La Route d’Occitanie. Потом хорошо чувствовал себя на Тур де Франс, из-за этого ещё больше злился, что не выиграл этап, потому что у меня была форма. На Вуэльте Испании это подтвердил.

— Ещё один подиум в 39 лет, что-то невероятное.

— Не знаю. До старта не ставил его целью, хотя на этой гонке выступаю хорошо, потому что обычно стартую без давления. Мы чувствовали себя комфортно, но Роглич оказался слишком силён. Было сложно сдвинуть его с позиции.

— А что думаешь относительно маршрута предстоящего выпуска Вуэльты Испании?

— Очень трудный и красивый, как всегда. Будет тяжело, он для горняков. С двумя разделками, но сбалансированный. Ключевые этапы сконцентрированы на второй неделе, хотя Аррате уже на 4-м этапе, что создаст разрывы. Будет и Ла-Коватилья, Турмале, Фаррапона… насыщенная гонка!

— Есть что-то, что удивило в маршруте?

— Лично мне он подходит, неплохой маршрут. Но посмотрим, как всё пойдёт, потому что гонка начнётся сразу после Олимпиады. Конечно, если не случится ничего из ряда вон выходящего, я буду на старте. Больше всего меня удивила разделка в Эсаро (Прим. VeloLIVE — 16-й этап – индивидуальная гонка на время с финишем в подъём 3-й категории Мирадор де Эсаро (Mirador de Ézaro) 1,8 км со средним градиентом 14,6%). Она плоская с финишем в гору, придётся менять велосипед. Думаю, этап может получиться коварным.

— В 2020 всё будет сконцентрировано вокруг Олимпийских игр, они – одна из твоих последних главных целей.

— Да, приоритет на них, но есть и другие задачи. Хочу подойти к Токио в как можно более хорошей форме. Чемпионат мира тоже важная гонка, но на данный момент я сфокусирован на Олимпиаде. Она — важная цель, которая не достигнута. Я очень воодушевлён.

— В интервью Radio MARCA ты говорил, что не собираешься ехать Тур де Франс-2020 до конца, чтобы лучше подготовиться к Японии.

— Да, есть такая мысль. Понимающие осознают, что очень сложно быть в 100% форме на Олимпийских играх, если до последнего дня выкладывался во Франции. Если не случится ничего неожиданного, таков будет мой план. Думаю, это лучшее решение. То же самое касается Вуэльты Испании-2020. Из Японии мы вернёмся уставшими. Понадобится время для адаптации. Возможно, на гонке буду не в лучшей форме, но Вуэльта послужит в качестве подготовки к чемпионату мира.

— Планируешь провести разведку дистанции групповой гонки Олимпийских игры до соревнования? Ведь ты не проехал её во время критериума Сайтама, как некоторые из твоих соперников.

— Да, не проехал, но я не собираюсь проводить разведку. Думаю, в этом нет необходимости.

— Чемпионат мира тоже тебе подходит.

— Понятно, что Вуэльта Испании поможет в подготовке к чемпионату мира, маршрут которого очень трудный. Это ещё один прекрасный вызов, но я уже побеждал на чемпионате. Больше надежды связываю с Олимпиадой. Мы будем двигаться от цели к цели.

— Не пугает такой сложный календарь гонок в твоём возрасте?

— Он почти такой же, как обычно. Я начну сезон более спокойно, чтобы избежать перегрузки и быть в лучшей форме к ключевым гонкам.

— Из-за того, что в команде Movistar много изменений в составе, сезон будет переходным?

— Возможно, посмотрим. Меня это вдохновляет. К тому же я буду выступать в новой майке, не в майке чемпиона мира, а в майке чемпиона Испании. Она прекрасна, разработчики просили у меня совета. Люди хотели видеть великолепную майку чемпиона Испании, и вот она теперь готова. Я оптимистично настроен по отношению к новому сезону – рад составу команды, пришли молодые ребята, будут новые материалы.

— Но снова встаёт вопрос о «трезубце», с которым связаны неприятные воспоминания.

— Все лидеры равны, так должно быть. Состав будет хорошим, для всех найдутся гонки. Если один должен пожертвовать шансами ради другого, нет проблем. Мы сможем работать слаженно.

— Но в прошлом так не получалось.

— Мы же говорим о настоящем и будущем. Мы втроём поедем Тур де Франс и Вуэльту Испании. Станем сильнее. У других команд такая же тактика. На этот раз проблем не будет.

— В 2019 году ты удивил резкой сменой веса. Будешь пробовать что-то новое в 2020?

— Да, собираюсь. Возможно, не так радикально, как в прошлом году. Например, сейчас вешу на 4 кг больше, но ещё есть время сбросить. Останусь примерно в том же весе, что и в прошлом году.

— Наконец, кого считаешь фаворитом на предстоящие Джиро д’Италия, Тур де Франс и Вуэльту Испании?

— Наиро, Нибали, Моллема…На данный момент все фавориты, которых знаем, хотят быть на Вуэльте Испании, потом посмотрим, кто поедет, а кто нет.

На Тур де Франс – Ineos, будь то Фрум, Берналь или Томас, все они претенденты.

Насчёт Джиро д’Италия не знаю, это всегда более открытый Гранд-тур. Но такие гонщики как Йейтс, Нибали или Карапас всегда хорошо там выступают. Вариантов много.