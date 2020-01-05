Муж Екатерины Колисниченко: «Врачи говорили, что я бесплоден»

После того, как Екатерина обнародовала снимок мужа и указала его данные, подписчики стали внимательно рассматривать его социальные сети. И были удивлены тем, что Алексей периодически публикует довольно откровенные посты о личной жизни.

Екатерина Колисниченко долгое время скрывала от общественности супруга Алексея Солодовникова за масками и различными фильтрами. По ее словам, муж не хочет публичности и сам не желал выставлять лицо напоказ, но все же перед Новым годом дал согласие и даже оставил данные аккаунта, где у него не так много снимков с женой. Единственный трепетный пост он посвятил крещению сына 31 августа. «Спасибо Богу. Спасибо его маме и спасибо сыну, он точно не ошибся с выбором родителей», — тогда написал мужчина.

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Теперь же бизнесмен решился на откровение с поклонниками, рассказав о том, что мог и не стать отцом никогда, потому что врачи говорили, что он бесплоден.

«Катя делает меня лучше, а я делаю все, что бы ей было легко становиться лучше самой. В такой среде рождается магия, и начинают происходить чудеса. Как следствие, она родила мне сына, хотя в прошлом браке 10 из 10 врачей мне вменяли бесплодие, а она сама даже и представить не могла себя в роли мамы», — рассказал Алексей.

Солодовников признается, что встреча с Колисниченко два года назад перевернула его жизнь — после долгих поисков он нашел человека, с которым ему «легко и приятно». «Она знает, что ей нужно от жизни и от каждого дня — это главное качество, которое многие игнорируют», — заявил муж звезды «ДОМа-2».

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Бизнесмен также поспешил опровергнуть слухи, которые стали появляться в СМИ после его «разоблачения» — якобы у него уже был сын. «Лев — это мой племянник, а не сын, как пишут многие», — сказал Алексей.

Поклонники с воодушевлением приняли откровенность Солодовникова. По их мнению, мужчина правильно сделал, что поделился с аудиторией переживаниями. Они называют Алексея и Екатерину прекрасной парой и желают им счастья в личной жизни.

Фото: Instagram