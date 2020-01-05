Климкин заявил об отсутствии у Украины шансов скоро вступить в ЕС и НАТО

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Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что сейчас у Украины нет шансов вступить в Евросоюз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО). Такое мнение он выразил в интервью порталу «Сегодня».

«Такая Украина, как сейчас, я абсолютно серьезно говорю, шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет», — заявил Климкин.

По его словам, в ЕС и НАТО считают Украину внутренне нестабильной страной. Бывший глава МИД полагает, что это связано с олигархической системой в государстве, слабостью политической нации и идентичности.

В феврале 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко установил курс на вступление страны в ЕС и НАТО. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что поддерживает этот курс. Однако он считает, что такие решения должны быть приняты на всенародных референдумах.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Украина станет членом альянса. Однако он отказался называть какие-либо возможные даты. Генсек призвал украинские власти сконцентрироваться на реформах в стране: модернизировать оборону, улучшить судебную систему, эффективнее бороться с коррупцией. В то же время он заявил, что альянс готов помогать Украине в этих вопросах.