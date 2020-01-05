Якою буде погода на Святвечір у Луцьку 6 січня

Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день, 6 січня.

За даними sinoptik.ua опадів не передбачається.

Вночі і зранку температура буде коливатися від -2 до -3, після обіду прогнозують 0°С.

за останні 130 років максимальна температура цього дня була 10.0°С у 1988, мінімальних показників сягнула у 1971 і становила -21.6°С.

Народний прогноз погоди: 6 січня усі православні народи святкують Святвечір. З цього дня настають Різдвяні морози. Глибоко промерзла земля передбачає родючість. За погодою цього дня визначали погоду грудня. Якщо тепло — весна буде холодною; заметіль — на врожай пшениці. У народі говорили: “Якщо на Кутю небо зоряне — багатий приплід скотини і багато ягід буде”. Якщо на святвечір буде снігопад, чекайте процвітання господарства у новому році, а якщо мороз — у сім’ї буде злагода і любов.