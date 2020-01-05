Очарование уходящей осени

Совсем скоро в северном полушарии наступит зима…

Последний взгляд на осень. Швейцария, Беларусь, Непал, Россия, Франция, Англия — фотографии из разных уголков Земли.

Осень в Швейцарии, 12 октября 2017. (Фото Denis Balibouse | Reuters):

В штате Пенсильвания поспели тыквы, 17 октября 2017. (Фото Matt Rourke):

Осенний закат около Страсбурга, Франция, 17 октября 2017. (Фото Christian Hartmann | Reuters):

Китайцы трудятся, рис убирают, 23 октября 2017.

А в Англии всё зелено. По крайней мере так было 16 октября в тоннеле из деревьев недалеко от городка Халнакер. (Фото Dan Kitwood):

Осенний дуб во Франции, 16 октября 2017. (Фото Loic Venance):

Осенний туман в центре Лиона, 12 октября 2017. (Фото Jeff Pachoud):

Царское Село, Санкт-Петербург, 17 октября 2017. (Фото Olga Maltseva):

Все краски осени в штате Висконсин, США, 17 октября 2017. (Фото PJ Nelson):

Фигура Христа в Вольксхайме, Страсбург, Франция, 17 октября 2017. (Фото Christian Hartmann | Reuters):

А это осенняя Швейцария, 14 октября 2017. (Фото Denis Balibouse | Reuters):

Виноградники в Вольксхайме, Франция, 15 октября 2017. (Фото Patrick Hertzog):

В России принято считать, что осень начинается 1 сентября, то есть, время осени по умолчанию совпадает с календарной осенью. В Северной Америке по умолчанию осень совпадает с астрономической осенью.

Нет, это не Россия, это Франция, 17 октября 2017. (Фото Christian Hartmann | Reuters):

Осень в австрийской деревеньке Гнаденвальд, 11 октября 2017. (Фото Dominic Ebenbichler | Reuters):

Осенние листья в Приштине, Косово, 23 октября 2017. (Фото Armend Nimani):

Восточная Канада и Новая Англия наиболее знамениты яркими цветами осенних листьев[9][10], что привлекает большое количество туристов в эти регионы.

Осенние дни в графстве Уилтшир, Англия, 17 октября 2017. (Фото Toby Melville | Reuters):

В поэзии осень часто ассоциируется с грустью. Летнее тепло уходит до следующего года, близятся зимние холода. Небо становится серым, а люди погружаются в свои мысли.

Осенние деревья в Стокгольме, Швеция, 18 октября 2017. (Фото Jonathan Nackstrand):

Закончим мы осенним снимком из деревни Городиловичи, Беларусь, 22 октября 2017. (Фото Sergei Gapon):

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