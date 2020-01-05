«Ответ будет военным». Иран предупредил США о возмездии за Сулеймани

МОСКВА, 5 января/ Радио Sputnik. Ответ Ирана на убийство американцами главы спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани «точно будет военным», заявил в интервью CNN военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Деган.

По его словам, Тегеран отреагирует на гибель Сулеймани ударом по военной инфраструктуре США.

Возможные цели атаки иранский генерал-майор уточнять не стал, однако подчеркнул, что атаку в ответ на убийство одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) проведут непосредственно иранские вооруженные силы, а не члены различных военизированных формирований, возмущенных действиями американской администрации.

Второго января Пентагон подтвердил, что США провели в окрестностях иракской столицы Багдада очередную воздушную атаку, жертвой которой стал один из самых влиятельных военных деятелей Ирана Касем Сулеймани – командующий спецподразделением «Аль-Кудс», входящим в КСИР.

Вместе с ним погибли еще десять человек, включая четырех офицеров спецподразделения, а также несколько высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака. Атака была проведена по приказу американского президента Дональда Трампа, который назвал Сулеймани «террористическим лидером».

После убийства генерала глава МИД Ирана Джавад Зариф предрек «конец зловещего присутствия США в Западной Азии».

Министр информационных и коммуникационных технологий Исламской республики Джавад Азари Джахроми, комментируя угрозы Трампа, назвал его «террористом в костюме» и сравнил с Гитлером, Чингисханом и запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

В ответ Трамп пригрозил осуществить «быстрый и сильный удар» по 52 различным объектам на территории Исламской республики в случае эскалации ситуации или угрозы безопасности американским гражданам.

Британские СМИ, в свою очередь, распространили информацию, что подводный флот Соединенного Королевства может нанести ракетный удар по Ирану в случае дальнейшего обострения ситуации.

Вечером 5 января радио Sputnik сообщило, что парламент Ирака, реагируя на несанкционированное убийство иранского официального лица на своей территории, одобрил вывод иностранных воинских подразделений из страны.