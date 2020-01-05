«Надежды разбиты». Убийство Сулеймани обвалило рынок Ближнего Востока

МОСКВА, 5 января/ Радио Sputnik. Курс акций крупнейшей нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco упал до минимума с момента IPO на фоне убийства США иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает Reuters.

По итогам воскресных торгов на бирже Эр-Рияда акции снизились на 1,7% – до 34,55 риала за бумагу (эквивалент 9,2 доллара или 570 рублей – ред.), что стало худшим показателем компании с момента первого IPO, состоявшегося 11 декабря 2019 года.

Кроме того, индекс саудовской фондовой биржи Tadawul за несколько часов после открытия обрушился сразу на 2,5%, египетский индекс EGX30 – на 4,4%, что стало самым серьезным падением с сентября прошлого года. Кроме того, «в пике» ушел и индекс фондовой биржи в Дубае, который «просел» на 3,1%.

Опрошенные СМИ эксперты объяснили, что инвесторы рассчитывали на снижение степени эскалации конфликта на фоне новогодних праздников, однако эти ожидания не оправдались.

«Надежды инвесторов, которые рассчитывали на снижение в 2020 году геополитического напряжения на Ближнем Востоке и в Северной Африке, были разбиты на второй день года», – констатировал директор по стратегии расположенного в Абу-Даби инвестфонда Al Dhabi Capital Мохаммед Али Ясин в разговоре с Bloomberg.

Второго января Пентагон подтвердил, что США провели в окрестностях иракской столицы Багдада очередную воздушную атаку, жертвой которой стал один из самых влиятельных военных деятелей Ирана Касем Сулеймани – командующий спецподразделением «Аль-Кудс», входящим в КСИР.

Вместе с ним погибли еще десять человек, включая четырех офицеров спецподразделения, а также несколько высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака. Атака была проведена по приказу американского президента Дональда Трампа, который назвал Сулеймани «террористическим лидером».

После убийства генерала глава МИД Ирана Джавад Зариф предрек «конец зловещего присутствия США в Западной Азии».

Министр информационных и коммуникационных технологий Исламской республики Джавад Азари Джахроми, комментируя угрозы Трампа, назвал его «террористом в костюме» и сравнил с Гитлером, Чингисханом и запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Впоследствии официальный Тегеран еще несколько раз обещал отомстить Вашингтону за убийство высокопоставленного военного деятеля.

В ответ Трамп пригрозил осуществить «быстрый и сильный удар» по 52 различным объектам на территории Исламской республики в случае эскалации ситуации или угрозы безопасности американским гражданам.

В свою очередь британские СМИ распространили информацию, что подводный флот Соединенного Королевства может нанести ракетный удар по Ирану в случае дальнейшего обострения ситуации.

Вечером 5 января радио Sputnik сообщило, что парламент Ирака, реагируя на несанкционированное убийство иранского официального лица на своей территории, одобрил вывод иностранных воинских подразделений из страны.