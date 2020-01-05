На границе России и Украины установят памятник Бандере

Недалеко от границы с Россией, в городе Конотопе Сумской области, установят памятник пособнику Гитлера, украинскому нацисту Степану Бандере.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей страничке в Facebook.

Данное решение является результатом его интимных договоренностей с мэром Конотопа.

«Мне важно, под каким памятником встречаться! Поэтому, посоветовавшись с мэром Конотопа, Артемом Семенихиным — установим там памятник Бандере! Это будет самый восточный памятник в Украине Бандере, еще и под Московским рубежом! О механизме изготовления впоследствии! Нам надо будет его подарить! Кто поддерживает — пишите в приват!», — говорится в сообщении.

Напомним, посольство Польши на Украине отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.

Как ранее сообщала «Русская Весна», служба поддержки соцсети Facebook удалила сообщение экс-министра здравоохранения Уляны Супрун о Степане Бандере, в котором она употребила несколько его цитат.