Известный эксперт: пищевые привычки приводят к нарушению обмена веществ и ожирению

Доктор медицинских наук, профессор НИИ питания РАМН Алла Погожева рассказала, что некоторые пищевые привычки приводят к нарушению обмена веществ и ожирению.

В этой связи эксперт рассказала об ошибках, которые часто делают в российских семьях при составлении меню.

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Как отметила Погожева, проблема современных родителей в том, что они добавляют сахар в детскую еду и напитки. В итоге дети получают сахара в 3-5 раз больше нормы.

Кроме того, россияне злоупотребляют быстрыми углеводами, которые содержат пустые калории и приводят к набору веса. Речь идет о хлебе, макаронах, мучных десертах и выпечке.

А вот белка и клетчатки в рационе российских семей обычно недостаточно.

Доктор предупреждает: если в меню будет мало белковых продуктов, организм не сможет восполнить недостаток полезных компонентов, которые они содержат.

В связи с этим эксперт подчеркивает, что растительные и животные белки должны постоянно входить в рацион каждой семьи. Также следует употреблять в достаточных количествах фрукты и овощи.

Специалист также советует покупать обычные кефир и ряженку вместо подслащенных творожков и йогуртов, а сосиски и колбасы заменить непереработанным мясом. Кроме того, в рацион нужно ввести рыбу.

Также доктор рекомендует посчитать, сколько денег уходит на покупку продуктов с пустыми калориями.

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