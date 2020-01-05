Работодатели назвали размер повышения зарплаты в 2020 году

Российские компании планируют в наступившем году повысить зарплаты своим сотрудникам в среднем на 10%, фирмы с иностранным капиталом — на 7%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Речь идет о медианном показателе, то есть половина сотрудников может рассчитывать на повышение зарплат на 10% и 7% и более. При этом более 80% российских работодателей планируют пересматривать зарплаты сотрудников в 2020 году. Среди иностранных компаний таких еще больше — 88,5%.

На изменение в зарплатных ведомостях, согласно исследованию HeadHunter, в январе нового года могут рассчитывать сотрудники 20% российских компаний и 16% иностранных. Остальные работодатели планируют повысить ее в течение первых шести месяцев года.

Ожидается, что больше всего вырастут доходы специалистов из сферы информационных технологий — на 10−12%. Они были в лидерах роста зарплат и в 2019 году. Вырастут доходы и у персонала из массового сегмента в отраслях с традиционно низкими зарплатами: строителей, продавцов, сотрудников производств.

Также названы самые востребованные специальности в 2020 году. Наибольший спрос ожидается на разработчиков приложений, аналитиков big data, программистов, тестировщиков, инженеров, project-менеджеров и онлайн-маркетологов.