Подруга покойной Юлии Началовой Олеся Сазыкина раскрыла тайны личной жизни певицы

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Подруга покойной Юлии Началовой Олеся Сазыкина поделилась тайнами о личной жизни певицы во время беседы с журналистами. Указывается, что знаменитость пережила неверность возлюбленного в своём первом браке.

Отмечается, что музыкант Дмитрий Ланский был очень любим Юлией Началовой, поэтому понимание охлаждения его чувств стало для певицы большим ударом. Знаменитость призналась подруге, что находила на подушках волосы и ощущала аромат чужих духов в постели супругов. При этом избранник отрицал факты измены.

Очередной брак Началовой состоялся с Евгением Алдониным. Имелись слухи о том, что супруги расстались из-за интереса певицы к хоккеисту Фролову. Олеся Сазыкина утверждает, что ситуация сложилась иным образом. Поскольку футболист полюбил другую девушку, которая теперь является его супругой, он рассказал об этом Началовой. «И всё оставил ей. Поступил, как настоящий мужик», – отмечает подруга знаменитости.