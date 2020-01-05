Звезда «Дом-2» Саша Черно не желает, чтобы свекровь вмешивалась в дела ее семьи

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Звезда скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно не хочет, чтобы в ее семью с Иосифом Оганесяном семью вмешивалась свекровь. Об этом она написала в своем личном блоге.

Саша Черно отмечает, что она не готова ходить по струнке ровно и выполнять все прихоти, которые приходят в голову маме Иосифа.Напомним, что сейчас участница ждет малыша. После радостной новости в их семье царила тишина и спокойствие, но в итоге, Саша Черно сообщила, что встреча Нового года не удалась.