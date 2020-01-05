Какой праздник 6 января в России и мире

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6 января в отмечается 3 праздника.

Рождественский сочельник (Святвечер)

Рождественский сочельник 2020 отмечается 6 января. Он завершает 40-дневный Рождественский (Филиппов) пост. В этот день проводятся главные приготовления к Рождеству.

История праздника

В Православной Церкви празднование навечерия Рождества Христова было установлено в IV веке. В V-VIII веках были написаны священные песнопения, которые используются для рождественских богослужений. В тот период в храмах совершались Царские часы. На них было принято возглашать многолетие царю, его дому, всем православным христианам.

Название праздника произошло от слова «сочиво» или «сочни». Оба этих блюда готовились в канун Рождества. Сочиво представляло собой размоченные зерна пшеницы или ячменя, в которые добавлялся сок семян мака, подсолнечника, конопли, горчицы, орехов. Сочни – хлебные лепешки, в которых делали отверстия для глаз и использовали для гаданий. Через маску смотрели на улицу. Считалось, если пройдет хороший человек, то год будет успешным, а если плохой – наоборот.

Традиции и обряды праздника

В Рождественский сочельник православные христиане посещают богослужения в храмах: всенощное бдение и литургию.

С самого утра хозяйки проводят тщательную уборку, выкидывают хлам, после чего приступают к приготовлению праздничного ужина. Традиционно к столу подают 12 постных блюд.

В некоторых домах принято уделять особое внимание оформлению рождественского стола. Хозяйки застилают его новой скатертью, под которую кладут пучок сена – символ яслей. По углам стола размещают денежные купюры и зубчики чеснока, которые символизируют здоровье и благополучие членов семьи. Под стол кладут топор, на который сидящие ставят ноги, чтобы обладать крепким здоровьем и духом. В центре размещают композиции из свечей и еловых веток.

Трапезу начинают с молитвы, в которой прославляют Христа, просят благополучия и счастья для всех присутствующих. В первую очередь отведывают кутью, после чего приступают к остальным блюдам.

В канун Рождества в селах молодежь собирается большими компаниями, разукрашивает лица, надевает причудливые костюмы, ходит по домам и поет колядки. Важным атрибутом такого действия выступает Вифлеемская звезда, которую изготавливают из цветной бумаги и лент, а в центр помещают икону. В обрядовых песнях принято прославлять Иисуса Христа, семью хозяина дома. Колядующих одаривают конфетами, выпечкой и деньгами.

В ночь с 6 на 7 января среди молодежи распространены гадания.

В Сочельник следует попросить прощения у людей, которых обидели, простить всех своих врагов.

Что можно есть в Рождественский сочельник

6 января – наиболее строгий день 40-дневного Рождественского поста. Верующим разрешается пить только воду. За трапезу можно приниматься после восхождения на небе первой звезды, после чего дозволяется употреблять в пищу сочиво – вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом. В народной традиции принято подавать к ужину и другие постные блюда.

Праздничный ужин

По народному обычаю хозяйки ставят на стол 12 постных блюд, которые олицетворяют 12 апостолов. Главным блюдом является кутья (сочиво). Ее варят из цельных зерен риса или пшеницы, с добавлением мака, меда, грецких орехов, кураги, чернослива, изюма. Также на стол подают запеченную рыбу, овощные салаты и рагу, грибной суп, постный борщ, пампушки, пирожки, вареники, голубцы с грибами, соленья. На десерт едят рулеты с маком и орехами, медовики, пряники, ягодные и фруктовые кисели, запеченные с медом и орехами яблоки.

Традиционный рождественский напиток – узвар из сухофруктов и меда. Сочетание на столах кутьи и узвара является символом вечной жизни, рождения и смерти Иисуса. В Сочельник за ужином не употребляют алкоголь.

Рождественский пост

Гадания

Вечер Рождественского сочельника является началом святочных гаданий. Люди верят, что в этот период царит особая атмосфера волшебства, которая наилучшим образом подходит для совершения магических ритуалов. При помощи специальных обрядов и предсказаний можно узнать события будущего, исполнятся ли загаданные желания и цели в ближайшем году. Среди молодых незамужних девушек популярны гадания на суженого. Магические ритуалы совершаются преимущественно в полночь. Для проведения гаданий люди используют свечи, зеркала, нити, кольца.

Что нельзя делать в Рождественский сочельник

Вечером в канун Рождества запрещается работать. В этот праздник нельзя ссориться и выяснять отношения. Не разрешается кушать до появления на небе первой звезды. В этот день нельзя жадничать.

Приметы и поверья

Если на Сочельник небо обильно усыпано звездами, то в этом году следует ожидать богатого урожая.

В навечерие Рождества Христова принято зажигать в доме свечи или растапливать камин, чтобы привлечь в дом благополучие и удачу.

К праздничному ужину нельзя надевать старую одежду темного цвета, иначе год пройдет в слезах и трудностях.

За торжественным столом должно присутствовать четное количество людей. Если оно нечетное, то хозяйки ставят один лишний набор приборов.

В Сочельник необходимо выйти на улицу и посмотреть в небо. Если увидеть падающую звезду и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

Рождественский сочельник – особый торжественный период. В этот день происходят основные приготовления к главному христианскому празднику. Навечерие Рождества Христова необходимо проводить в мире и согласии с окружающими.

Святки 1 день

Святки – период народных зимних праздников. В 2020 году Святки начинаются 6 января (в Рождественский сочельник, с момента восхождения на небе первой звезды) и заканчиваются 18 января (в Крещенский сочельник, после освящения крещенской воды). Эти праздничные дни именуются у славян «от звезды до воды». Название «Святки» произошло от глагола «святить». Православные христиане в этот период святят (прославляют) Иисуса Христа.

История праздника

Первые упоминания о Святках относятся к IV веку. В этот период греческие христиане устраивали народные гуляния на протяжении двух недель после Рождества. На Руси после принятия христианства в святочный период сохранились языческие обряды ряженья, гаданий, плясок. Православная Церковь сначала не поддерживала славянские языческие ритуалы. Затем представители духовенства придумали «решение проблемы» – традицию окунания в прорубь на реке или озере в виде креста на Крещение. Такой обряд помогал смыть грехи, которые совершались на Святках.

Традиции и обряды праздника

На Святки люди ходят в храмы на богослужения, совершают таинство причащения. В эти дни принято проявлять милосердие: посещать больницы и детские дома, подавать милостыню малоимущим, делать благотворительные взносы. Для молодежи этот период ассоциируется с народными гуляниями. В сельской местности чтят древние традиции: колядуют, гадают на будущее и суженого.

6 января. 6 января отмечается Рождественский сочельник. В этот день, после восхождения на небе первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду, начинаются Святки.

Хозяйки готовят на праздничный ужин 12 постных блюд, которые олицетворяют 12 апостолов. Главным блюдом считается кутья (сочиво). Основной напиток праздничного стола – узвар из сухофруктов, шиповника и меда. Кутья и узвар символизируют вечную жизнь, рождение и смерть Иисуса Христа. Кутья – блюдо, которым поминают усопших, а узвар готовится в честь рождения детей.

После ужина верующие люди отправляются в храмы на всенощное бдение. На богослужениях в канун Рождества поются праздничные песнопения, освящаются хлеб, пшеница, вино и елей (масло). По окончанию службы проводится помазание прихожан.

Вечером 6 января молодежь устраивает колядования. Колядовщики наряжаются в шкуры, разрисовывают лица, ходят по домам и поют обрядовые песни, в которых прославляют Иисуса Христа, членов семьи хозяина дома. За это их одаривают сладостями и деньгами.

С вечера 6 января начинаются святочные гадания. В рождественскую ночь принято ворожить и загадывать желания.

7 января. 7 января отмечается Рождество. Утром в этот день люди возвращаются домой с ночных богослужений. Те, которые придерживались 40-дневного Рождественского поста, начинают разговение. Хозяйки накрывают праздничный стол, на котором присутствуют скоромные блюда (содержащие мясо и яйца). 7 января люди отдыхают, ходят в гости друг к другу.

13 января. 13 января отмечается Васильев вечер. В этот день люди читают молитвы Господу Иисусу Христу. Хозяйки готовят на праздничный ужин кутью, вареники, праздничные мясные и рыбные блюда, пекут блины, пироги, пирожки. В углу комнаты устанавливают сноп из колосьев соломы – дидух, который сжигают после святочных праздников. Среди молодежи распространена традиция щедровать (колядовать). Щедровальники ходят по домам и поют обрядовые песни. За это хозяева вознаграждают их деньгами и сладостями. В Васильев вечер молодые девушки собираются в компании и устраивают святочные гадания. В ночь на 14 января принято загадывать желания.

14 января. На 14 января приходится Старый Новый год. Утром в этот день молодые парни ходят по домам, посевают из рукавов зерно и поют посевальные песни. После 14 января люди убирают в домах елки и новогодние украшения.

18 января. 18 января отмечается Крещенский вечер. В этот праздник верующие люди посещают божественную литургию. В храмах проводится великое освящение воды, которую прихожане приносят домой, окропляют ею жилища и хранят весь год. В Крещенский вечер верующие люди придерживаются строгого поста. За пищу принимаются только после восхождения на небе первой звезды. На столах обязательно присутствуют сочиво и узвар.

Люди верят, что в ночь с 18 на 19 января на земле властвует нечистая сила. Чтобы уберечься от злых духов, они рисуют в этот день на дверях домов, сараев и воротах мелом кресты.

18 января, после освящения крещенской воды в храмах, заканчиваются Святки.

Приметы и поверья

В святочный период охотникам следует воздерживаться от охоты, иначе может случиться несчастье.

С Рождественского сочельника (6 января) до Старого Нового года (14 января) хозяйкам нельзя выметать сор из избы. Затем необходимо смести в кучу весь мусор, вынести его во двор и сжечь, чтобы год прошел в мире и благополучии.

За ужином в Рождественский сочельник (6 января) необходимо отведать все блюда, которые имеются на столе, чтобы в доме был достаток и сытость.

Если на Рождество (7 января) стоит теплая погода, то весна будет холодной.

Если на Васильев вечер (13 января) хозяйке удалось приготовить рассыпчатую и вкусную кутью, то семью весь год будет сопровождать удача и счастье.

Во время Святок на земле царит атмосфера волшебства. В этот период сны и магические ритуалы приобретают особый смысл. Люди стараются провести весело каждый день Святок. В эти праздничные дни они катаются на санках и коньках, посещают праздничные ярмарки, ходят в гости друг к другу.

Новогодние каникулы 6 день