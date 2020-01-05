Иран отказался от участия в ядерной сделке

США расторгли соглашение в одностороннем порядке еще в 2018 году

Иран 5 января заявил об окончательном разрыве так называемой ядерной сделки. Соглашение о прекращении Ираном обогащения урана в обмен на снятие санкций действовало с 2015 года, договор был заключен между Ираном и США при участии стран-посредниц – России, Китая, Франции, Германии и Великобритании.

Более Иран не намерен соблюдать ни одного пункта сделки, которая также носила название Совместный всеобъемлющий план действий.

Причиной выхода Ирана из сделки стало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. По приказу Дональда Трампа он был ликвидирован в результате налета возле аэропорта Багдада. Смерть Сулеймани вызвало яростную реакцию в Иране, руководство страны пообещало отомстить американцам, а близ США в Тегеране уже прогремели первые взрывы. В Иране 5 января начались многотысячные церемонии прощания с Сулеймани.

США отказались от участия в ядерной сделке еще в мае 2018 года, а в августе Дональд Трамп объявил о возвращении санкций против Ирана. После этого Тегеран также начал поэтапно отказываться от соблюдения пунктов соглашения. Государства-посредники требовали продолжить придерживаться условий договора.