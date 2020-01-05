Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году

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Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году

В 2020 году компания Skoda привезет в Россию новый кроссовер Karoq, обновленный лифтбек Rapid и четвертое поколение Octavia. Об этом сообщили «Российской газете» в пресс-службе чешского автопроизводителя.

Российская премьера кроссовера Karoq и обновленного лифтбека Rapid состоялась в декабре – их старт продаж запланирован на первый квартал 2020 года.

Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году
Skoda Karoq. Фото Skoda

Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году
Skoda Karoq. Фото Skoda

Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году
Skoda Karoq. Фото Skoda

Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году
Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda

Сначала Skoda Karoq будет продаваться только в двух комплектациях – Ambition и Style – с 1,4-литровым турбомотором TSI и 8-ступенчатым «автоматом» по цене от 1 515 000 рублей. Версии с 1,6-литровым «атмосферником» и 6-ступенчатой «механикой», а также 1,4-литровым турбомотором TSI и «роботом» DSG-7 выйдут на рынок позже.

Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году
Skoda Rapid. Фото Skoda

Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году
Skoda Rapid. Фото Skoda

Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году
Skoda Rapid. Фото Skoda

Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году
Интерьер Skoda Rapid. Фото Skoda

В свою очередь, лифтбек Skoda Rapid, который серьезно изменился внешне и немного внутри, вновь предложат с тремя двигателями: 1,6-литровым «атмосферником» MPI мощностью 90 и 110 л.с в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом» или «механикой»., а также 1,4-литровым турбомотором TSI на 125 л.с. в сочетании с безальтернативным «роботом» DSG-7. Ценник останется на прежнем уровне – от 829 000 рублей.

Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году
Skoda Octavia. Фото Skoda

Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году
Skoda Octavia. Фото Skoda

Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году
Skoda Octavia. Фото Skoda

Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году
Интерьер Skoda Octavia. Фото Skoda

Skoda Octavia четвертого поколения дебютировала в ноябре прошлого года. Чешский бестселлер лишился «четырехглазой» оптики, сильно преобразился в салоне и стал больше похож на флагманский Superb.

В России новую «Октавию», скорее всего, предложат со старыми двигателями в лице 1,6-литрового «атмосферника» MPI (в паре с 6-АКПП и 6-МКПП) и 1,4-литрового турбомотора TSI (с 8-АКПП). Появление более мощного 2,0 TSI, о котором писали «Автоновости дня» ранее, пока под вопросом.

Цены и комплектации, как обычно, объявят ближе к старту продаж.