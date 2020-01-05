Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году

В 2020 году компания Skoda привезет в Россию новый кроссовер Karoq, обновленный лифтбек Rapid и четвертое поколение Octavia. Об этом сообщили «Российской газете» в пресс-службе чешского автопроизводителя.

Российская премьера кроссовера Karoq и обновленного лифтбека Rapid состоялась в декабре – их старт продаж запланирован на первый квартал 2020 года.



Skoda Karoq. Фото Skoda



Skoda Karoq. Фото Skoda



Skoda Karoq. Фото Skoda



Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda

Сначала Skoda Karoq будет продаваться только в двух комплектациях – Ambition и Style – с 1,4-литровым турбомотором TSI и 8-ступенчатым «автоматом» по цене от 1 515 000 рублей. Версии с 1,6-литровым «атмосферником» и 6-ступенчатой «механикой», а также 1,4-литровым турбомотором TSI и «роботом» DSG-7 выйдут на рынок позже.



Skoda Rapid. Фото Skoda



Skoda Rapid. Фото Skoda



Skoda Rapid. Фото Skoda



Интерьер Skoda Rapid. Фото Skoda

В свою очередь, лифтбек Skoda Rapid, который серьезно изменился внешне и немного внутри, вновь предложат с тремя двигателями: 1,6-литровым «атмосферником» MPI мощностью 90 и 110 л.с в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом» или «механикой»., а также 1,4-литровым турбомотором TSI на 125 л.с. в сочетании с безальтернативным «роботом» DSG-7. Ценник останется на прежнем уровне – от 829 000 рублей.



Skoda Octavia. Фото Skoda



Skoda Octavia. Фото Skoda



Skoda Octavia. Фото Skoda



Интерьер Skoda Octavia. Фото Skoda

Skoda Octavia четвертого поколения дебютировала в ноябре прошлого года. Чешский бестселлер лишился «четырехглазой» оптики, сильно преобразился в салоне и стал больше похож на флагманский Superb.

В России новую «Октавию», скорее всего, предложат со старыми двигателями в лице 1,6-литрового «атмосферника» MPI (в паре с 6-АКПП и 6-МКПП) и 1,4-литрового турбомотора TSI (с 8-АКПП). Появление более мощного 2,0 TSI, о котором писали «Автоновости дня» ранее, пока под вопросом.

Цены и комплектации, как обычно, объявят ближе к старту продаж.