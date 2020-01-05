В Архангельске испытали арктический вездеход «Русак»

Новый арктический вездеход «Русак», созданный учеными Нижегородского технического института для перевозки людей и грузов на Крайнем Севере, прошел испытания в Архангельске. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщил телеканал «Россия-1».

Грозная внешность вездехода, по словам журналистов, скрывает современный и комфортабельный салон, который почти не отличается от иномарки. Он хорошо утеплен, имеет двойные подогреваемые стеклопакеты, а органы управления понятны даже водителю-новичку. О локализации производства вездехода говорить не приходится, ибо кузов, подвеска и вся внутренняя начинка у него – отечественные.

Гибридные силовые установки на базе двух бензиновых ДВС и электромоторов, которые не только экономят топливо, но и без проблем заводятся даже при экстремальных температурах (до -60 градусов по Цельсию), считаются особой гордостью «Русака». По асфальту и обычным дорогам вездеход может разгоняться до 60-65 км/час, по снегу – до 15-25 км/ч в зависимости от его глубины.

Тесты показали, что вездеход с легкостью преодолевает снежную целину, крутые спуски и подъемы, а, благодаря большим колесам сверхнизкого давления и водометному движителю, еще и плавает по воде.

Перед запуском в производство, которое планируется начать уже в 2020 году, создатели «Русака» намерены снова протестировать его уже на родной нижегородской земле. Осталось только дождаться снега.