Почему легендарный ЗИЛ-130 красили только в голубой цвет

Легендарный грузовик ЗИЛ-130 сложно спутать с чем-то другим не столько из-за названия или формы кузова, сколько из-за уникального сине-белого окраса. Почему одну из самых массовых моделей советского автопрома почти всегда выпускали в таком цвете, выяснила «Российская газета».

По одной из версий, сине-белый окрас (синяя кабина с белой облицовкой) объяснялся цветовыми предпочтениями советских времен. В синий и зеленый, например, часто красили помещения школ и госучреждений, да и в производстве такие краски всегда были дешевле, чем многие другие.

Также не исключено, что сине-белая краска могла быть частью проекта, предложенного дизайнером кабины ЗИЛ-130 Эриком Сабо. Именно он, будучи выпускником московской «Строгановки», предложил красить кабину нового (по тем временам) грузовика «адриатическим» оттенком, разбавляя его контрастным белым.

Еще одной причиной, почему 130-е ЗИЛы так часто красились в сине-белые цвета, мог стать банальный переизбыток этих красок, которые в любом случае нужно было использовать.

Наконец, есть и довольно спорная, но тоже имеющая «право на жизнь» версия о том, что синий цвет ЗИЛ-130 символизировал мирные намерения Советского союза, которые тогда призвало показать правительство Никиты Хрущева. Тем более, что до 130-го выпускался темно-зеленый ЗИЛ-164, который, который, как раз, ассоциировался с армией.

Так или иначе, эти грузовики окрашивались и в другие цвета – в болотный (для армии), красный (для пожарных), бежевый, желтый и даже серый. Всего было выпущено около 3,4 млн ЗИЛ-130, причем большинство сошло с конвейера Завода имени Лихачева, а последней производственной площадкой знаменитой модели стал Уральский автомоторный завод в Новоуральске Свердловской области.