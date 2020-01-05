Поклонская надеется на возвращение посла России на Украину

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«Газета.Ru»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крым Наталья Поклонская выразила надежду на восстановление дипломатических отношений между Россией и Украиной. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Поклонская заявила, что надеется на возвращение посла России в Киев, что станет началом «нового этапа» развития двусторонних отношений между странами.

Депутат подчеркнула, что наличие российского посла на Украине может стать шагом к урегулированию конфликта.

Также она отметила, что установление «нормальных дипломатических отношений» между Россией и Украиной является первоочередной задачей.

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