Страшнее не бывает! Кошмарные места нашей планеты

Фильмы ужасов пугают нас выдуманными страхами, показывая загробные миры, путешествия в ад и ужасных пришельцев, готовых, чуть что, оторвать голову мирному космонавту.

Но голливудским специалистам стоило бы оглянуться на реально существующие места, способные довести любого здравомыслящего человека до нервного срыва. Итак, перед вами — 10 самых пугающих мест нашей планеты, которые существуют на самом деле.

Большая Голубая Дыра

Белиз

Эта удивительная воронка имеет диаметр в целых 305 метров, а глубину — 120. Раньше, до последнего ледникового периода, карстовые пещеры находились над уровнем моря, затем вода затопила территорию и превратило этот провал в настоящий портал Ктулху.

Остров Кукол

Мексика

Isla de las Munecas выглядит игрой больного воображения продвинутого гейм-дизайнера. По всей площади острова раскиданы части кукол, некоторые — повешены на деревьях.

Белиц-Хайльштеттен

Германия

Заброшенный военный госпиталь действительно навевает страх. И не просто так: здесь, во время Второй мировой, пытались лечить отравленных горчичным газом солдат. Интересно, что здесь же лечил ранение тогда еще ефрейтор Адольф Гитлер.

Лес Самоубийств

Япония

Этот, на первый взгляд, спокойный лес у подножия Фудзи скрывает ужасную тайну: именно сюда приходили и приходят подростки, чтобы окончить свои дни. Только в 2010 году здесь погибло 340 человек — то есть, самоубийства происходили практически ежедневно.

Змеиный остров

Бразилия

Две сотни километров отделяют золотые пляжи Сан-Паулу от ужасного места: концентрация гадюк на Queimada Grande считается самой высокой в мире.

Припять

Украина

Леденящая кровь история Чернобыльской катастрофы останется с человечеством на века. Припять, куда сравнительно недавно начали водить экскурсии, выглядит городом из страшных кошмаров любого подростка.

Вулкан Иджен

Индонезия

Этот действующий вулкан известен своими ужасающими выбросами газа, смешанного с серой. Запредельные оттенки флуоресцентной лавы способны напугать кого угодно.

Централия

США

А вот и городок, ставший прообразом легендарного Сайлент-Хилла. Горящие под землей угольные шахты опустошили это деревенское местечко, которое до сих пор выглядит ужасным напоминанием человечеству о всесильной природе.

Катакомбы Капуцинов

Италия

Все катакомбы мира, от Зальцбурга до Парижа, не выглядят так жутко, как сицилийские Catacombe dei Cappucini. На этом религиозном кладбище мумифицированы останки нескольких тысяч монахов.

Вилла Хо Пар

Сингапур

Этот тематический парк является полярной противоположностью веселому Диснейленду. Все пространство заполнено сюрреалистическими статуями, которые заставляют каждого вошедшего чувствовать себя будто находящимся в китайском аду.

отсюда