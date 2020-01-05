Самые удивительные жилища пауков

Пауки, как известно, имеют великолепный материал для ткачества — прочную и тонкую паутину. И, конечно же, они не могли не воспользоваться ею для строительства различного типа ловушек и гнезд. А поскольку с ловушками мы будем знакомиться в другом месте, сейчас у нас разговор пойдет об укрытиях пауков, или их гнездах. Впрочем, ради справедливости следует заметить, что очень часто сооружения восьминогих ткачей выполняют двойную функцию: являются и ловушкой, и местом, где пауки отдыхают, прячутся от врагов и пережидают неблагоприятные климатические условия.

В мелких, но богатых кислородом водоемах Европы и Азии обитает небольшой водный паучок, получивший название серебрянки. Конечно, уже удивителен сам факт существования в водной среде пауков, которых мы обычно знаем как чисто наземных обитателей. Но интересно даже не это. Оказывается, самка паука-серебрянки освоила редкое искусство строительстважилья из. воздуха. И это вовсе не преувеличение.

Где-нибудь в тихом спокойном месте, чаще всего среди зарослей водной растительности, паук сначала сплетает редкую «крышу». Затем серебрянка под это сооружение начинает таскать с поверхности воздух. Занятие это непростое, поскольку воздух легче воды и стремится вверх. Но самка с этими трудностями успешно справляется, поскольку «привязывается» паутиной к основанию сооружения. Она тянет ее за собой наверх, а затем по ней спускается вниз вместе с «грузом». При этом нить еще и указывает пауку наиболее короткий путь к дому.

Добравшись до стройки, самка затаскивает воздушные пузыри под «крышу» и тщательно скрепляет их нитями паутины. Спустя час или полтора после начала работы появляется многократно обвитый паутиной колокол с входом внизу. Диаметр этого удивительного сооружения около двух сантиметров.

Но серебрянка не просто строитель, а архитектор-фантазер. Дело в том, что для различных жизненных ситуаций она строит и разные типы воздушных конструкций, причем строит так, чтобы просто и быстро один тип переделать в другой. А по выполняемым функциям колоколов у серебрянки несколько: кроме жилых у нее есть кормовые и зимовочные, используемые для линьки, откладывания яиц или спермы. И все они имеют характерную только для них размеры, форму. Отличаются они и способом изготовления.

Наиболее часто встречается кормовой колокол. Овладев добычей, паук (если у него еще нет жилого колокола) тут же начинает строить простой водолазный колокол, в котором должно быть достаточно места для хозяина с добычей. Правда, у очень голодного паука колокол столь мал, что туда помещается только добыча и ротовой аппарат животного.

Но кормовой колокол без особых затрат и сил паук способен переделать и в более стабильный жилой колокол, в котором можно жить и питаться.

А вот для линьки и зимовки паук плетет специальный, замкнутый со всех сторон, колокол. Для спаривания самец строит сооружение, в котором он сплетает еще и маленькую сеть для спермы. Перед откладкой яиц самка строит новый колокол или укрепляет уже использованный, заботливо маскируя его снаружи обрывками растений, и натягивает внутри горизонтальную сеть. В верхней камере она помещает до четырех коконов по 30-90 яиц в каждом, а в нижней — находится сама, охраняя потомство. И хотя водолазный колокол действует в известном смысле как «жабра», тем не менее в нем быстро накапливается азот, поэтому воздух яйцевого колокола приходится часто обновлять.

И только с наступлением холодов серебрянка оставляет свои воздушные хоромы и перебирается в пустую раковину пресноводного моллюска. Ее она заполняет воздухом и делает это до тех пор, пока раковина не поднимется на поверхность. Затем паутинными нитями паук прикрепляет раковинку к плавающим водным растениям, прячется в нее и закрывает вход кусочками растений, которые для прочности скрепляет паутиной.

С наступлением холодов растения опускаются на дно водоема, погружая вместе с собой и серебрянку в ее раковине. А весною растения всплывают вновь, вынося на поверхность водоема и убежище перезимовавшего в нем паука.

Но если серебрянка возводит свои воздушные хоромы в воде, то все пауки рода немезия свои укрытия строят в земле в виде вертикальных шахт, глубоко уходящих в почву. Чтобы построить подземное убежище, им порой приходится вытащить наружу до 100 кубических сантиметров грунта, что в 500 раз больше веса самого землекопа.

Зато устройство получается замечательное. Сверху оно закрыто дверью. Причем дверью, как и положено, на петле. А делает паук всю эту конструкцию так: сначала отверстие норки он аккуратно заплетает паутиной. Потом из земли и мха накладывает слой «штукатурки». Затем по краю входа удаляет лишние нити. Но в одном месте, там, где должна быть петля, паук оставляет небольшую дужку. А для усиления прочности петли паук вплетает в нее несколько дополнительных нитей.

И тем не менее, какой бы прочной петля ни была, но если снизу не будет «косяка», значит, не будет и опоры для двери, и она провиснет. И восьминогий строитель по всей окружности входа делает наклонный воронкообразный срез, сужающийся книзу. Он-то и выполняет функцию «косяка». В этот срез опускается хорошо пригнанная дверка, формой напоминающая усеченный перевернутый конус.

А в качестве замка паук использует самого себя. Для этого он цепляется лапками за внутреннюю сторону двери, в которой, чтобы легче было держаться, паук проделывает специальные дырочки.

Взломать такую конструкцию не под силу даже таким хищникам, как роющие осы, сороконожки и ящерицы.

Ну а если хищник все же окажется сильнее паука и взломает дверь? Видимо, у некоторых видов пауков такой сценарий событий записан в генетической программе поведения, поэтому они строят дополнительные защитные сооружения.

Например, ниже первой двери, которая изготовлена из глины, оплетенной каркасом из паутины, пауки делают вторую. Как и первая, она тоже оплетена паутиной. Но этот паутинный чехол на второй двери служит уже в качестве маскировки, потому что вторая дверь тайная. Но даже если враг и проник в норку немезии, он может и не обнаружить «черный ход» паука, так как потайная дверь сверху вогнута, словно дно норки.

«Скрытая» дверь имеет еще одну особенность: в отличие от наружной, она открывается сверху вниз. И когда все вокруг спокойно, она всегда отворена, как говорится, настежь: висит на петле вплотную к стенке норы.

Однако, если вдруг наружная дверь натиска врага не выдерживает, паук укрывается за нижней дверью: он ее поднимает, плотно захлопывает и снизу изо всех сил подпирает спиной, упираясь лапками в стены.

Другой представитель немезий еще больше укрепил свое подземное жилище. Сам дом-колодец, в котором паук проживает, довольно глубокий: на полметра, а той на метр тянется вниз. Вокруг мягкие паутинные стены, но самого хозяина нигде нет. И ход уже уперся в тупик. Оказывается, немезия просто схитрила.

Она под углом от стены колодца вырыла наружу скрытый ход, который закрыла дверкой. Причем так искусно и плотно подогнала к стене и настолько качественно замаскировала паутиной, что заметить, где она в колодце прячется, совершенно невозможно.

Потайной же ход слепым концом почти соприкасается с поверхностью земли. Пробить тонкий слой между ходом и поверхностью почвы немезии большого труда не составляет: пару быстрых движений лапками и хелицерами — и она на свободе.

Но, как это ни странно, есть и такие пауки, которые по какой-то странной причине второй ход оставляют открытым. Но как раз здесь их и ловят осы-помпилы. Пугнув паука у главного входа, оса перебегает к запасному выходу. Паук же, открыв потайную дверь, опрометью мчится сквозь потайной ход к черному выходу. Но, увы, не на свободу, а прямо в смертельные объятия осы.

Еще один паук-норник — атипус — в качестве продолжения своей вертикальной шахты глубиной до 90 сантиметров протягивает по поверхности почвы еще и сплетенный из паутины футляр, шириной один и длиной — до пятнадцати сантиметров. Причем футляр этот наглухо закрыт. А для маскировки он инкрустирован мелкими песчинками и травяными соринками.

Днем пауки отсиживаются в шахте, а по ночам заползают в футляр. И стоит лишь комарику или другому мелкому существу ступить на поверхность этой трубы, как под ними тотчас раскалывается «твердь земная» и бедняга оказывается в хищных жвалах атипуса.

Свои архитектурные особенности имеет дом самки паука эресуса черного. Ее постройка представляет собой комбинацию жилого помещения и ловчей сети. Ее убежище — это вертикальная норка, глубина которой 10 сантиметров и диаметр — 1 сантиметр. Устье норки имеет воронковидное расширение, от которого в разные стороны тянутся ловчие нити. Стоит насекомому задеть одну из нитей, как мгновенно перед ним появляется самка, которая точно знает направление, в котором необходимо искать добычу.

Строит свое гнездо в почве и самка известного своей ядовитостью каракурта. В этом укрытии она не только отдыхает, но и следит за коконами с яйцами, которые находятся рядом с ней.

Но не только норные пауки строят укрытия. Делают это и тенетники, хотя убежища у них намного скромнее. Например, у домового паука задний угол ловчей сети широкой воронкой переходит в трубку, в которой паук прячется.

Некоторые тенетные пауки, например, из семейства аранеид, в центре сети или за ее пределами надстраивают специальные домики-колпачки, которые подвешиваются вершиной к какому-нибудь выступу. А у ряда видов логовища имеют даже спиральную, словно раковинка, форму.

Из книги «100 великих рекордов животных», автор Анатолий Бернацкий