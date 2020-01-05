Самые известные пираты в истории

Так представлял себе знаменитого пирата Черная Борода американский художник Говард Пайл.

Исторические факты гласят, что такое явление, как морское пиратство, получило самое широкое распространение в конце XVII века. Именно в этот период для его развития сложились самые благоприятные условия. Наконец-то завершилось длительное военное противостояние Франции и Англии, морские порты были битком набиты безработными моряками, а торговые пути вновь оживились и стали приносить отдельным государствам весьма значительную прибыль. И следует отметить, что многие пираты того времени имели английское, французское голландское, испанское и португальское происхождение.

Уильям Кидд

Именно он стал основоположником идеи о зарытых сокровищах. Кидд принимал участие в нескольких мелких сражениях с пиратами и другими кораблями в качестве капера по заказу британских властей, но ни одно из них существенно не повлияло на ход истории.

Самое интересное заключается в том, что легенда о капитане Кидде появилась уже после его смерти. Во времена его карьеры многие коллеги и начальство подозревали его в превышении каперских полномочий и в баловстве пиратством. После появления неопровержимых доказательств его действий за ним послали военные суда, которые должны были вернуть Кидда в Лондон. Подозревая, что его ожидает, Кидд предположительно закопал несметные богатства на острове Гардинес у берегов Нью-Йорка. Он хотел использовать эти сокровища как страховку и инструмент торга.

Британский суд не впечатлили рассказы о зарытом кладе, и Кидд был приговорен к виселице. Он был повешен в специально отведенном месте в доках, расположенных в восточном районе Лондона. Впоследствии его тело вывесили над Темзой, где оно провисело в течение трех лет как предупреждение потенциальным морским разбойникам.

Вот так внезапно завершилась его история и появилась легенда. Именно благодаря усилиям и мастерству писателей, заинтересовавшихся приключениями ужасного разбойника, капитан Кидд стал одним из наиболее известных пиратов. Фактические его действия существенно проигрывали славе других морских разбойников того времени.

Бартоломью Робертс, или «Черный Барт»

Его можно считать самым успешным пиратом. Несмотря на то, что Бартоломью Робертса нельзя назвать самым известным пиратом, он был лучшим во всем, за что брался. За время своей карьеры ему удалось захватить более 470 кораблей. Он орудовал в водах Индийского и Атлантического океана. В молодости, когда он был моряком на борту торгового корабля, его судно вместе со всем экипажем было захвачено пиратами.

Благодаря свои навигационным навыкам Робертс выгодно выделялся из общей массы заложников. Поэтому вскоре стал ценным кадром для захвативших их судно пиратов. В будущем его ждал невероятный карьерный взлет, приведший к тому, что он стал капитаном команды морских разбойников.

Со временем Робертс пришел к выводу, что совершенно бессмысленно бороться за жалкую жизнь честного служащего. С этого момента его девизом стало утверждение, что лучше жить недолго, но в свое удовольствие. Он был убит пушечным выстрелом во время сражения против британского флота. Можно смело утверждать, что с гибелью 39-летнего Робертса подошло завершение Золотого века пиратства.

Эдвард Тич, или «Черная Борода»

Этот пират знаменит тем, что успешно заблокировал порт Чарльстон. Имел яркую внешность и густую темную бороду, в которую во время боев вплетал запальные фитили, устрашающие противника испускаемыми клубами дыма.

Вероятно, он был самым известным пиратом, как в плане пиратской удали, так и в плане запоминающегося внешнего вида. Ему удалось мобилизовать довольно внушительный флот пиратских суден и возглавить его во многих боях.

Так, флотилия под командованием Черной Бороды сумела в течение нескольких дней блокировать порт Чарльстон. За это время они захватили несколько суден и взяли множество заложников, которых впоследствии выменяли на различные медикаменты для экипажа. На протяжении многих лет Тич держал в страхе Атлантическое побережье и острова Вест-Индии.

Так продолжалось до тех пор, пока его корабль не окружил британский флот. Это произошло во время сражения у берегов Северной Каролины. Тогда Тичу удалось убить многих англичан. Сам он погиб от множественных ударов саблей и огнестрельных ран.

Джек Рэкхем

Калико Джека нельзя причислить к категории успешных пиратов. Основным его занятием был захват мелких коммерческих и рыболовных судов в водах Карибского моря. В 1719 году во время непродолжительной попытки ухода в отставку пират встретил и полюбил Энн Бонни, которая впоследствии переоделась в мужскую одежду и присоединилась к его команде.

Спустя какое-то время команда Рэкхема захватила голландское торговое судно, и сама того не подозревая, взяла на борт пиратского судна еще одну женщину в мужском наряде. Рид и Бонни оказались смелыми и отважными пиратками, чем и прославили Рэкхема. Рэкхем стал первым, кто позволил женщинам пребывать на порту.

Когда его экипаж захватило судно губернатора Ямайки, Рэкхем был так пьян, что даже не сумел вступить в драку, и только Мэри и Энн до последнего защищали свой корабль. Перед повешением Джек просил о свидании с Энн Бонни, но она наотрез отказалась и вместо предсмертных утешительных слов сообщила своему бывшему любовнику, что его жалкий вид вызывает у нее негодование.

Эдвард Инглэнд

Он стал пиратом после захвата бандой головорезов. Его просто вынудили присоединиться к команде. После недолгого пребывания в водах Карибского моря его ждал стремительный подъем по пиратской карьерной лестнице.

В результате он стал командовать собственным кораблем, используемым для нападений на невольничьи суда в акватории Индийского океана. Инглэнд первым стал использовать флаг с изображением «Веселого Роджера». Именно он придумал флаг с изображением черепа над двумя пересеченными бедренными костями. Этот флаг впоследствии стал классическим символом пиратства.