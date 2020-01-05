В НАТО созвали срочное заседание из-за обострения в Ираке

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал на понедельник срочное заседание Североатлантического совета из-за обострения в Ираке, сообщает австрийская газета Standard.

Заседание назначено на 15.00 (17.00 мск) понедельника.

После того как американским ракетным ударом в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани, иракский парламент заявил о нарушении своего суверенитета, разорвал соглашение о размещении на своей территории войск международной антитеррористической коалиции и потребовал вывода иностранных сил.

Североатлантический совет принимает все ключевые политические решения в НАТО. Заседания проводятся на уровне постоянных представителей, министров обороны или иностранных дел или на уровне глав государств и правительств (саммиты). Все решения принимаются консенсусом. Председательствует на заседаниях совета генеральный секретарь альянса.