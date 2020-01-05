В Иране пообещали ударить по американским военным объектам

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган в интервью CNN заявил о подготовке удара по военным объектам США в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани американскими войсками.

«Именно Америка начала войну. Поэтом они должны принять достойный ответ на свои действия», — заявил он.

При этом Дехган подчеркнул, что ответный удар будет нанесен именно силами вооруженных сил Ирана, а не различных связанных с ним военизированных формирований в регионе.

Он также ответил на заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил ударом по 52 объектам в Иране.

«Если он говорит 52, мы говорим 300 – и мы можем достать их», — заявил Дехган.

Советник подчеркнул, что именно на США лежит вина за развязывание конфликта.

«Америка начала войну. Поэтому им следует принять соответствующую реакцию на свои действия. Единственное, что может закончить этот период войны, это удар по американцам, равный тому, который они нанесли», — отметил он.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе международного аэропорта Багдада, в результате которого погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Вашингтон считает его причастным к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани. В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 объектам в Иране, если американцы будут атакованы. Мировое сообщество призвало стороны к сдержанности.