Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на фоне убийства генерала Касема Сулеймани провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Ливана Джебраном Басилем, главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши и главой индийского МИД Субраманиамом Джайшанкаром, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщил иранский МИД в официальном Telegram-канале, стороны обсудили последние региональные и международные события на фоне убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Главы МИД Ливана и Пакистана выразили соболезнования иранскому правительству и народу в связи с гибелью генерала.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.