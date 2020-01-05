Плюсы и минусы займов на карту в Украине

Выгодный тариф и быстрая выдача микрозаймов

Когда кредитующийся обращается в микрофинансовую организацию впервые, та обещает ему сотую долю процента в день — в качестве начисляемых процентов по займу. Второй и последующий займы повысятся в дневных и годовых процентах. Пользователь, испытывающий финансовый голод до зарплаты, (соц)пенсии или стипендии, вправе обратиться с заявкой в МФО — данные компании ему помогут. Микрозаймы доступны многим заёмщикам, испытывающим временную нехватку денег. Украинский рынок микрокредитования достиг 63% по уровню проникновения в потребительский сектор. 37% украинцев не пользуются займами в банковских учреждениях. 17 млн. человек в этой стране проживают не в городах — значительная часть сёл и посёлков не обладает отделениями банков, в которые те могли бы обратиться. Нет в этих населённых пунктах и филиалов МФО.

56% украинцев высказались о частой и острой нехватке денег — здесь МФО дают возможность как-то пережить этот кризис. Компании, выдающие микрозаймы, выручают пользователей, испытывающих нехватку времени на явку в отделение ближайшего банка. Дело в том, что в банковском отделении очередь — частое явление. Эти же люди обладают неблагонадёжной кредитной историей — одним из ведущих факторов является невозможность вовремя платить по кредиту. Любой банк, обнаружив, что отдельно взятый клиент просрочивал оплату по кредиту, откажет в выдаче нового займа. Большинству микрофинансовых организаций на неблагонадёжного заёмщика, по сути, особого внимания не обращают — заём выписывается в одно нажатие по нужной ссылке, например по этой https://fastcredit.money/credit-na-kartu/na-kartu-bez-zvonkov/.

Недостатки микрокредитов

Если банковское кредитование, проводимое по стандартной схеме, после политического кризиса в Украине претерпевает существенный спад (не востребовано, как, к примеру, в соседней России), то рынок микрокредитования стремительно развивается на фоне этого падения. Банк — крупная финансовая организация — всерьёз, «под лупой» рассматривает потенциального кредитующегося гражданина, оценивая его платежеспособность в т. ч. и на основе графика фактического погашения прошлых кредитов. Микрофинансовая же организация способна раздавать деньги чуть ли не заядлым беднякам, чья «платежеподъёмность» оставляет желать лучшего. Рекламирование микрокредитов захватило практически все доступные масс-медийные средства, вплоть до уличного радио. Суть рекламы едина — за 10 минут любой гражданин страны получит микрокредит под наименьшую переплату. Выплата микрокредитной суммы осуществляется на любую банковскую карту. На сайте каждой из микрокредитных организаций пользователь получит облегчённый график возврата займа. Безопасным каждое такое предложение считается ещё и потому, что всякая МФО, выдающая эти микрокредиты, обладает лицензией на предоставление денег на микрозаёмной основе. Обман здесь приравнивался бы к нарушению закона, отчего та или иная микрофинансовая контора вскоре закрылась бы. Однако потребитель, злоупотребляющий доверием МФО, в конце концов окажется на улице — организация, как и банк, вправе отобрать у него дом или квартиру.

Однако за любым договором скрыты многочисленные сноски и примечания. Взяв микрокредит во второй раз, тот же потребитель переплатит 1,6% дневных. Если бы он погасил кредит за неделю, то переплата не оказалась бы настолько значительной — чуть больше 10%. Растянув же на месяц, потребитель вынужден вернуть почти полуторную сумму. За каждый день просрочки кредитованный гражданин выплачивает до 3% в качестве пени. Полностью все условия договора заёмщик не увидит, не проявив максимум требовательности и любопытства — микрофинансовая организация проговорится об истинных условиях лишь при подписании им кредитного соглашения. Микрокредит, в отличие от кредита, всегда отличается процентами не годовой, а ежедневной переплаты. К примеру, российским потребителям, чей процент переплат составляет не более 30% годовых, такие условия окажутся в диковинку: многие организации в России вряд ли выйдут за 1% дневной переплаты.

Любая микрофинансовая контора тщательно инструктирует потребителя о законности взысканий при неуплате по кредиту — арестовывается движимое и недвижимое имущество. Ряд микрофинансовых организаций требует расписки под залог дома или квартиры, драгоценностей и дорогостоящей домашней аппаратуры. При неуплате кредита в срок данная организация вправе обратиться с жалобой на клиента в суд. В ряде случаев она продаёт долг заёмщика коллекторскому агентству. Коллекторы отдают примерно треть от суммы задолженности клиента — и начинают преследовать должников, оказывая всяческое давление на них в пользу выплаты причитающегося с них долга. При взятии взаймы суммы более 10.000 грн. микрофинансовая организация возьмёт в залог машину, квартиру или дом заёмщика, драгоценности или все имеющиеся у него вклады, в каком бы банке те ни лежали. Неоплата кредита в срок может повлечь за собой потерю жилья — данные меры совершенно законны и предопределены договором. Финансовая неграмотность способна довести потребителя до настоящей беды — прежде чем оформлять (микро)займ, следует досконально ознакомиться с условиями кредитного соглашения.

Заключение

Микрозайм — как и обычный займ, это настоящая авантюра. Стоит ли в неё попадать, каждый решает самостоятельно. Совет на будущее: при неуверенности в собственной платежеспособности потребитель должен пройти мимо такой возможности. В любом случае, заём денег у банковской или иной финансовой структуры — больше зло, чем благо: потребитель не избавится от переплаты. Финансовые организации неплохо зарабатывают на заёмщиках.