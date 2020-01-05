Огромная волна сбросила мужчину со скалы в океан: опубликовано видео

В социальных сетях появилось видео, на котором отчетливо видно, как одного из посетителей пляжа в Санта-Круз смыло огромной волной прямо в океан. Мужчина в это время гулял по скалам, которые находятся на берегу океана. Чиновники заявили, что мужчина совершенно не пострадал после произошедшего, сообщает портал Новости Планеты.Специалисты предупредили людей, чтобы во время отдыха на пляже Бонни Дун они были максимально осторожными, ведь высота волн может достигать 25 футов. Также предупредили и любителей серфинга, чтобы они не рисковали и не пытались покорить настолько большие волны. Мужчину смыло в океан 20 декабря. До того времени как прибыли спасатели и медицинские работники, он уже смог самостоятельно выплыть на берег, где и ожидал данные службы. Ему предоставили первую медицинскую помощь и отправили в больницу. Мужчина получил только несколько ссадин и царапин, а также был немного шокирован произошедшим.Пляж Бонну Дун имеет не очень хорошую славу. Здесь регулярно возникают огромные волны, которые стали причиной гибели нескольких людей за последние годы. Из-за того, что на Новый год вновь были большие волны, причал Капитолия временно был закрыт для посещений.