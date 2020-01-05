Пожары в Австралии запечатлели из космоса: масштабы катастрофы поражают

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mavit
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Share Tweet Share Share Email CommentsПожары в Австралии запечатлели из космоса: масштабы катастрофы поражают

Из-за того, что в Австралии бушуют невероятно сильные пожары, весь юго-восточный берег сейчас покрыт густым дымом. Благодаря снимкам, сделанным со спутников, можно представить то, насколько масштабной является экологическая катастрофа, сообщает портал Новости Планеты.Пожары в Австралии запечатлели из космоса: масштабы катастрофы поражаютБуквально за несколько дней пожары распространились на огромную территорию. Разница между снимками сделанными 1 и 2 января просто поражает. Штат Новый Южный Уэльс был вынужден объявить чрезмерное положение из-за того, что небольшие города были практически стерты с лица Земли в результате сильных пожаров. Огромное количество людей оставили свои дома и направились на берег океана, где они будут ожидать на спасателей. Те люди, которые находились в городе Маллакута, отметили, что все пути с города перекрыты огнем. Им пришлось спасаться на местных пляжах. При этом оставаться в городе нет возможности из-за слишком плотного дыма.

Если верить последним предоставленным данным, то из-за пожаров уже погибло 23 человека и уничтожено огромное количество домов, примерно 1500. Столь ужасная ситуация требует немедленного вмешательства военных, которые помогут людям спастись.Стоит отметить, что пожары в Австралии начали бушевать еще с сентября и постепенно размеры катастрофы только увеличивались.

Пожары в Австралии запечатлели из космоса: масштабы катастрофы поражают