Пожары в Австралии запечатлели из космоса: масштабы катастрофы поражают

Из-за того, что в Австралии бушуют невероятно сильные пожары, весь юго-восточный берег сейчас покрыт густым дымом. Благодаря снимкам, сделанным со спутников, можно представить то, насколько масштабной является экологическая катастрофа, сообщает портал Новости Планеты. Буквально за несколько дней пожары распространились на огромную территорию. Разница между снимками сделанными 1 и 2 января просто поражает. Штат Новый Южный Уэльс был вынужден объявить чрезмерное положение из-за того, что небольшие города были практически стерты с лица Земли в результате сильных пожаров. Огромное количество людей оставили свои дома и направились на берег океана, где они будут ожидать на спасателей. Те люди, которые находились в городе Маллакута, отметили, что все пути с города перекрыты огнем. Им пришлось спасаться на местных пляжах. При этом оставаться в городе нет возможности из-за слишком плотного дыма. Если верить последним предоставленным данным, то из-за пожаров уже погибло 23 человека и уничтожено огромное количество домов, примерно 1500. Столь ужасная ситуация требует немедленного вмешательства военных, которые помогут людям спастись.Стоит отметить, что пожары в Австралии начали бушевать еще с сентября и постепенно размеры катастрофы только увеличивались.