61-летний житель Озерского района 1 января убил своего пьяного сына

В поселке Яблоновка (Озерской район, Калининградская область) 1 января произошла семейная трагедия.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону, конфликт разгорелся в собственном доме 61-летнего мужчины, который является сейчас подозреваемым.

По версии следствия, во время семейной ссоры пенсионер нанес 35-летнему сыну несколько ударов в грудь. Молодой мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, умер на месте происшествия.

О трагедии в семье в полицию сообщил сам подозреваемый. Мужчина заявил правоохранителям

, что защищался от агрессии пьяного сына.

Мужчина в настоящее время задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Назначены судебные экспертизы.

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