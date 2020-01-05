«Турецкий поток» начал поставлять газ в Грецию и Северную Македонию

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Греция и Северная Македония начали получать российский газ по газопроводу «Турецкий поток», сообщает BNR со ссылкой на главу «Булгартрансгаза» Владимира Малинова.
Ранее сообщалось, что с 1 января российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку».
«Турецкий поток» — новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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