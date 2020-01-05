<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/01/c5842608f4ad3bf8130d5aebc27c5203.jpg" alt="Иран готовит ответный удар по военным объектам США" />

Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган. Об этом сообщает CNN.

Ответ на действия Соединенных штатов «наверняка будет военным», отметил Деган. Он подчеркнул, что Иран намерен нанести прямой ответный удар по американским военным объектам.

Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани.

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