ЕС пригласил МИД Ирана для обсуждения ситуации после авиаудара США

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ЕС направил министерству внутренних дел Ирана приглашение в Брюссель с целью проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил «обеспокоенность» в связи с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани.
Уточняется, что приглашение в Брюссель получил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.
Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территории близ аэропорта в Багдаде, в результате чего был убит Сулеймани.
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