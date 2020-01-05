Кто самый сильный в Африке

В этих местах любое живое существо является частью пищей цепи. Даже человек с ружьем не может чувствовать себя в безопасности. Здесь живут удивительно хитрые, быстрые и сильные существа. В этих местах погибали самые опытные охотники. Иногда их убивали огромные млекопитающие, а иногда маленькие комарики или паучки…

Кто же самый опасный зверь? Кто кого победит в личной схватке, от кого больше всего стоит ждать опасности туристу?

Сегодня я не буду рассказывать вам про нереальные в природе поединки льва и тигра или белого медведя и носорога, поделюсь с вами своими наблюдениями за животными и про их взаимоотношения между собой и с человеком.

Добро пожаловать в Восточную Африку…

Фотографии и текст Алексея Осокина

Начну, пожалуй, с самого частого вопроса: Кто сильнее — львы или гиены? И те и другие живут семьями. И эти семьи были и будут заклятыми врагами, ведь они обитают на одной территории и их кормовая база во многом совпадает. И здесь чаще всего победителями выходят львы. Они просто сильнее. Но в отношениях между львами и гиенами есть один интересный момент.

Бытует мнение, которое я старательно пытаюсь развеять, что гиены — падальщики. Да, они регулярно питаются падалью, но большую часть пищи добывают себе сами, ведь гиены прекрасные охотники. Разумеется, если есть возможность «наехать» и отобрать добычу у хищников поменьше, гиены это сделают, но случается, что и у них отбирают честно добытую еду. И кто это делает? Львы! Если недалеко от места охоты гиен оказались львы, то они обязательно придут и отнимут у гиен их добычу. И заметьте, никакого благородства, сплошные животные инстинкты. И стоит отдать должное гиенам, ведь они не убегают, а часто дерутся до конца.

Совершенно иначе ведут себя гепарды. Увы, эти кошки страдают от наглых львов и гиен чаще всего. Умелые и молниеносные охотники очень часто вынуждены отдавать свою добычу более крупным хищникам. Гепард быстрое, но недостаточно сильное животное, чтобы сражаться. Но смелости им не занимать. Особенно самочкам:

Львы, а еще чаще львицы, являются самой большой угрозой для котят гепарда. И если им удается унюхать гепардов, то они сделают все, чтобы убить их. Чтобы защитись своих детей, самка гепарда проявляет невероятное мужество и хитрость. Она делает обманный маневр, показывая львам, что она нападет на них. Но, приблизившись к ним на считанные сантиметры, в последний момент разворачивается и убегает. Бежит при этом не очень быстро, чтобы львы могли гнаться за ней. Так она уводит львов от своих котят, давай им время и шанс на спасение. К сожалению, эта тактика не гарантирует спасения, но это все равно невероятное зрелище.

Что же с леопардами? Здесь картина похожая и в ней снова львы и гиены. Дело в том, что львов и гиен больше, чем гепардов и леопардов. Львы и гиены самые активные и грозные хищники, которые доставляют проблемы всем, кто встретится на их пути. Конечно, леопард слабее льва или львицы, но при этом он часто вступает с ними в схватку, которая в большинстве случаев заканчивается поражением леопарда. Поведение леопарда с котятами подобно поведению самки гепарда. Она тоже старается отвлечь львов на себя, но только делает это, буквально бросаясь на них. Укус леопарда вдвое сильнее львиного. Укусив, она быстро сматывается на ближайшее дерево. При этом, как правильно, котенок тоже успевает куда-то спрятаться. Но правило работает не всегда…

Львы и Буйволы. Как вы уже поняли, львы это главные герои саванны. Но не всегда главный герой побеждает. Здесь я не буду много писать, а просто покажу видео. Постоянные читатели его точно видели, но тем любителям природы, кто читает меня впервые, оно должно быть интересным:

Львы и слоны. Как и львы, слоны живут семьями. На взрослых слонов львы нападают редко. Но если им удается оттеснить от стада молодого слоника, то они постараются его убить. Получается это только в том случае, если львов очень-очень много, а слонов очень мало. Я видел такое только в кино. За несколько лет съемок в Масаи-Мара я ни разу не видел ничего подобного.

Львы и жирафы. Жирафы регулярно становятся жертвами и львов и гиен. Не скажу, что это бывает часто, но бывает. Обычно это происходит в жаркий период с декабря по февраль, когда антилопы и зебры уходят на юг в соседнюю Танзанию и более доступной пищи становится меньше.

Львы и бегемоты. Тоже довольно редкая схватка. Если бегемот увлекся и ушел в поисках свежей травы далеко от воды, то львы могут отрезать ему пути возврата в любимую лужу и напасть. В таких случаях шансы львов довольно велики, вот только бегемот не дурак и далеко от воды уходит редко. Кстати, на всякий случай скажу, что никогда на вставайте между бегемотом и водой. Он сочтет это за угрозу и атакует вас. Шансов на спасение не будет.

Львы и носороги. Это вообще из области фантастики. Во-первых, носорогов осталось так мало, что их и встретить нереально. Во-вторых, ни лев, ни гиена и никто другой из хищников просто не в состоянии прокусить носорогу шкуру. А сам носорог настолько сильный, что просто раскидает всех противников своим мощным рогом или затопчет, а потом спокойно уйдет. Однако были случаи, когда львы нападали и убивали детеныша носорога.

Медоед! Вот кого я люблю особенно. И если во всех предыдущих историях лев так или иначе был самым сильным, то с медоедом все не так просто. Львы их боятся! Поэтому некоторые животные, например юные гепарды, маскируются под медоеда.

Вот вам еще один видео-пример, который даст ответ на вопрос, почему взрослые львы боятся медоеда: