Во Франции готовы дать отпор американским санкциям

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Франция, как и другие европейские страны, готова ответить, если США введет санкции, однако пытается избежать торговой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

Как ранее сообщалось, в начале декабря прошлого года в США заявили о возможном введении пошлин на ряд французских товаров из-за «дискриминационной политики в отношении цифровых американских компаний». В частности, речь шла о внедрении цифрового налога в рамках Организации экономического сотрудничества и развития.

Брюно Ле Мэр подчеркнул, что корпорации получают огромную прибыль и при этом почти не платят налоги, не находясь на территории страны, при этом он отметил, что налог не является дискриминационным, как пытаются заявить в США.

«Мы хотим избежать торговой войны, но мы будем готовы дать отпор совместно с нашими европейскими партнерами, если по нам ударят санкции, которые мы считаем неуместными, недружественными и незаконными», — сказал чиновник.

В середине июля во Франции был принят закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Facebook, Apple и Google. Это вызвало возмущение со стороны США, которые заявили о готовности введения налога на французское вино.