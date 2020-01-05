На смартфонах Xiaomi с MIUI будут использоваться сервисы и приложения Google

Китайская компания Xiaomi заявила о том, что в политике относительно оболочки MIUI, разработанной на основе ОС Android произойдут некоторые изменения. Как было отмечено, в связи с законами о конфиденциальности и ограничениями, на смартфонах будут использоваться сервисы и приложения Google.

Так, компания выпустит обновление международной прошивки, где вместо MIUI Dialer (набор номера) и MIUI Messaging (сообщения) появятся стандартные для Android приложения Google Phone и Google Messages.

Таким образом, функция записи звонков Call Recording будет недоступна в европейских и некоторых других регионах. Однако, до конца года она еще может появиться на смартфонах китайского производителя.

Смартфон с MIUI 11 получит обновленный пользовательский интерфейс, новые иконки и системный шрифт Mi Lan Pro, а также улучшенную функцию включенного дисплея. Кроме того, добавятся новые анимации, темы, обои и улучшенная система уведомлений. К нововведениям можно отнести улучшенную звуковую систему с динамическими эффектами и звуковыми сигналами.

Как стало известно, нововведения не затронут такие страны, как Китай, Индия, Индонезия и Россия.

Отметим, пользователи уже сообщают, что они начали получать обновление, которое весит до 2,2 ГБ и несет в себе функции MIUI 10 на Android 10.

Как выяснилось, европейская версия с номером прошивки MIUI V11.0.1.0.QFJEUXM получила декабрьский патч безопасности системы. Также сообщается, что обновление располагает знакомыми всеми функциями. Речь идет об управлении конфиденциальностью и местоположением. Кроме того, имеется и общесистемный «Темный режим».

Подобные изменения произойдут в устройствах линейки Mi, начиная с Mi 9T Pro включительно.

Стоит отметить, что следующее обновление MIUI сократит функциональность смартфонов Xiaomi.