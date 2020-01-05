Астрофизик работает над созданием машины времени для путешествия в прошлое

Профессор физики из Университета Коннектикута Рон Маллетт надеется в один прекрасный день построить рабочую машину времени.Маллет, который является уважаемым профессором физики, утверждает, что он написал научное уравнение, которое может служить основой для путешествий во времени — концепция, которой он стал одержим в детстве после чтения «Машины Времени» писателя Герберта Уэллса. Это цель, которую он преследовал большую часть своей жизни, и хотя 74-летний ученый признает, что он вряд ли увидит, что путешествие во времени стало реальностью в течение его жизни, есть шанс, что его усилия будут способствовать в немалой степени созданию рабочей машины времени в будущем.

В 2018 году Маллет собрал прототип устройства, предназначенного для демонстрации некоторых принципов, связанных с его концепцией путешествий во времени.Устройство имеет кольцо лазеров, и идея заключается в том, чтобы «крутить» пространство внутри кольца. Согласно Маллету, поскольку время и пространство неразрывно связаны, искривление одного должно также деформировать другое.»Если пространство скручивается достаточно сильно, эта линейная временная шкала будет скручена в петлю. Если время вдруг закрутится в петлю, которая позволит нам путешествовать в прошлое», — сказал он.Однако создание полнофункциональной версии устройства потребует чрезвычайно большого количества энергии и способа миниатюризации всех компонентов — двух препятствий, которые ему еще предстоит преодолеть.Есть и другая проблема — та, которая сильно мешает его мечте о путешествии назад во времени, чтобы увидеть своего отца, который трагически умер от сердечного приступа, когда ему было всего 10 лет.- Вы можете отправить информацию обратно, — сказал он. — Но вы можете только отправить ее обратно в ту точку, в которой вы включаете машину.»Другими словами, согласно его пониманию физики перемещения во времени, перемещение во времени может быть достигнуто только между настоящим моментом и временем, в котором впервые была активирована сама машина времени.Поэтому для Маллета путешествие назад во времени, чтобы увидеть своего отца, кажется будет невозможным.