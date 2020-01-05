10 примеров Уникальности каждого из нас. Самые Необычные люди 2019 года

Все мы видели фильмы про супергероев, которые умеют ходить по стенам и метать молнии… Но что, если люди с необычными, а порой и фантастическими способностями — уже среди нас? И этот выпуск — как раз о таких. Вим Хофф – это немецкий атлет, известный как ледяной человек. Он способен к чрезвычайно экстремальным холодным температурам, что, по словам Вима, связано с его уникальной техникой дыхания. Исследование, проведенное пару лет назад, показало, что он может регулировать свою температуру с помощью своей уникальной техники дыхания и уровня адреналина, приводящие к повышению активности нервной системы. Самое впечатляющее его достижение – марафон в Финляндии, когда он смог пробыть в ледяной воде 1 час 52 минуты, а так же его восхождение на Эверест в одних шортах. Многие люди годами готовятся забраться туда при полном обмундировании, и не у всех получается, а Хоффу удалось сделать почти голым. И сделать несколько эффектных фоточек для инстаграма.Джоти Рай – индийский человек-паук. Скалолаз-акробат, который демонстрирует настоящие чудеса, карабкаясь без страховки на отвесные стены. Может показаться, что трюки, которые выделывает Джиоти – результат видеомонтажа, настолько нереальными кажутся некоторые из них. Как бы то ни было, все, что демонстрирует индийский трюкач – это результат его ловкости и постоянных тренировок. Раньше Джимоти работал на стройке, однако позднее начал зарабатывать тем, что он умеет лучше всего в жизни – скалолазанием. Так, развлекая туристов он легко взбирается без страховки на старинную городскую стену Чита Дурга Форт, более того, индийский Человек-Паук является единственным в мире, которому удавалось взобраться на известный 830 футовый индийский водопад Джок Фолз. Индийский мужчина по имени БАсори Лал стал местной знаменитостью, а все потому, что ему 50 лет, а рост всего 74 сантиметра. Со спины он выглядит, как маленький ребёнок хотя у него вполне взрослое лицо. Сегодня он всеобщий любимец, многие туристы приезжают в деревню, где он живет, чтобы пообщаться с маленьким человеком. С некоторых пор местные считают, что подержать Басори за руку это к удаче. Поэтому от недостатка внимания мужчина не страдает. Он живет вместе со своим старшим братом и его женой, которая воспринимает его как собственного ребёнка, купает его и носит на руках.

Исао Мачии занесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, способный нанести 252 удара катаной за три минуты. Одно из его последних достижений — разрубание пули, выпущенной из пистолета со скоростью 320 км/ч. Для видеофиксации рекорда понадобилась специальная камера, снимающая несколько сотен кадров в секунду. Как у него это получается, спросите вы? Учёные полагают, что он смог научиться инстинктивно прогнозировать движение объектов и предвидеть свою позицию быстрее, чем может любой другой человек.Хотя в соревновании с роботом он всё же проиграл. Он не смог рассечь гороховый стручок на две абсолютно одинаковые части, что получилось у робота. Серб Славиша Пайкич, так же известный как Биба-электричество. Славиша может выдерживать высокое напряжение, не получая при этом травм. Еще в семнадцать лет совершенно случайно он обнаружил, что электричество не наносит ему ни малейшего вреда. Свою первую запись в книге рекордов Гиннеса Славиша получил еще в 1983 году, пропустив через себя заряд в 20000 Вольт. По его личному утверждению, он может быть и проводником электричества, и источником, и аккумулятором. Все зависит от ситуации. Славиша способен воспламенять предметы своим телом, высекать искры из металла, и кипятить воду энергией своего тела, преобразованной в электричество. Любопытно, но это уже второй серб после всемирно известного Николы Теслы, который удивляет мир своей дружбой с электричеством.Пол КарасонКожный покров американца стал менять цвет из-за лечения сильного дерматита на лице. Он начал употреблять изготовленный в домашних условиях протеинат серебра, который получал из собственно серебра и дистиллированной воды. Кроме того, он применял еще бальзам с коллоидным серебром, считающимся антибактериальным средством. Когда серебро скопилось в организме Карасона в достаточном количестве, он посинел. Процесс оказался необратим. Из-за необычной внешности Пол очень страдал от чрезвычайного внимания к себе, был вынужден переезжать с места на место. Особенно его огорчало прозвище «Папа Смурф». Детям он прощал такое обращение, а на взрослых обижался. Осенью 2013 года он умер: сердечный приступ, к которому в больнице присоединились пневмония и инсульт — организм пожилого человека не выдержал такой нагрузки.